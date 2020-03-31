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Во Львовской области впервые суд оштрафовал нарушителя карантина

31.03.2020 / 16:41
Во Львовской области суд впервые оштрафовал местного жителя за нарушение правил карантина, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Во Львовской области суд впервые оштрафовал местного жителя за нарушение правил карантина, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Судья Николаевского районного суда вынес первое во Львовской области постановление о наложении административного взыскания в размере 17 тысяч грн на гражданина, нарушившего правила торговли во время карантина", – указано в сообщении.

По данным полиции, 20 марта сотрудники МВД составили админпротокол на 37-летнего жителя райцентра Николаев, который в одном из населенных пунктов одноименного района проводил торговлю продуктами питания и бытовой химией из собственного автомобиля.

Материалы передали в суд, который признал мужчину виновным и оштрафовал на тысячу необлагаемых налогом минимальных доходов граждан.

Как сообщалось, во Львовской области с начала действия карантина полицейские составили 102 админпротокола о нарушениях карантина и открыли одно уголовное производство.

Источник

коронавирус, карантин, Львовская область
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