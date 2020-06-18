Рада избрала Потураева председателем комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики

А его коллегу Павла Сушко заместителем председателя соответствующего комитета.

За такое решение проголосовал 281 народный депутат.

Напомним, предыдущий председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко был избран министром культуры и информационной политики в четверг, 4 июня.

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