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Рада избрала Потураева председателем комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики

18.06.2020 / 14:43
Верховная Рада приняла постановление №3641, которым избрала народного депутата фракции "Слуга народа" Никиту Потураева председателем комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики.

А его коллегу Павла Сушко заместителем председателя соответствующего комитета.

За такое решение проголосовал 281 народный депутат.

Напомним, предыдущий председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко был избран министром культуры и информационной политики в четверг, 4 июня.

Источник

Верховная Рада, Потураев, Сушко
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