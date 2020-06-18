ВНО состоится по плану — Шмыгаль

"Надо расставить точки, прокомментировать ситуацию по ВНО, чтобы избежать политических передергиваний, слухов, которые сейчас активно распространяются. Во-первых, мы сегодня принимаем постановление, которым возвращаем средства за пробное ВНО, во-вторых, пока нет никаких оснований, чтобы его (основную сессию ВНО - ред.) не проводить. ВНО пройдет по намеченному плану, измена отменена, никакого возврата коррупции в ВУЗы путем отмены ВНО не будет. Наши дети должны иметь равный доступ к образованию, и они его получат ", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас количество активных больных на 100 тыс. населения не превышает 40, при предельном критерии в 60. Количество областей, в которых превышены национальные эпидемиологические критерии, менее 50%.

Также премьер напомнил, что все пункты тестирования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, средствами гигиены, антисептиками. Эта работа велась совместно МОН, группой Нафтогаз ЮНИСЕФ и международными партнерами.

В.и.о министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что в Верховную Раду внесен законопроект, которым предлагается сделать государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ВНО добровольной.

"Медиа распространяют неправдивую информацию о том, что в Раду внесен законопроект об отмене обязательного внешнего независимого оценивания. Хочу уточнить, что законопроект не отменяет обязательное ВНО, как пишут медиа, он делает добровольной сдачу ГИА в форме ВНО", - сказала Мандзий.

Напомним, основная сессия ВНО в Украине должна быть проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года. Так, согласно обнародованному графику, 25 июня состоится тестирование по математике, 30 июня - по украинскому языку и литературе, 2 июля - по физике, 6 июля - по испанскому, немецкому и французскому языкам, 7 июля - по английскому языку, 9 июля - по истории Украины, 13 июля - по биологии, 15 июля - по географии и 17 июля - по химии.

Для проведения основной сессии ВНО Украинский и региональные центры оценивания качества образования создали 82 890 аудиторий в 5188 пунктах тестирования и уже напечатали 1 166 280 тетрадей сертификационных работ по выбранным участниками предметам.

Ранее Кабмином было отменено из-за ситуации с коронавируса пробное ВНО, запланированное на 15 и 17 июня, но его можно пройти онлайн.

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