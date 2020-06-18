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В УПЦ объяснили, можно ли верить снам

18.06.2020 / 16:02
В УПЦ объяснили, можно ли верить снам
Сон Источник: Центр информации УПЦ
Церковь осуждает стремление к толкованию сновидений и гаданию по ним

Чрезмерное увлечение толкованиями сновидений и гаданиями на них приводит к суевериям и отдаляет от Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Сон – это вполне естественный процесс, который необходим каждому человеческому организму. В Книге Екклесиаста говорится, что «сновидения бывают при множестве забот» (Еккл. 5:2), чем наличие и наполнение сновидений связывается с физиологической деятельностью мозга», - напомнил Андрей Музольф.

Он объяснил, что в Ветхом Завете неоднократно говорится, что посредством сна Господь открывал Свою волю пророкам и другим избранникам, а в Новом Завете сны упоминаются как «видения Иосифа Обручника, которому Ангел являлся во сне и сообщал о готовящемся покушении на Богомладенца Христа, а также сон жены Пилата, в котором она, как сообщает об этом евангелист Матфей, «страдала за Христа» (см.: Мф. 27:19».

Однако, Священное Писание предостерегает человека от безрассудной веры в увиденное во сне.

«Согласно мысли святых отцов, человек всегда должен испытывать то, что приходит к нему извне, в том числе – и посредством сновидений. Однако в силу несовершенства своей духовно-нравственной природы человек самостоятельно не может отличить сон от Бога от бесовского наваждения. И потому, по словам блаженного Диадоха Фотикийского, следует вообще не верить никаким снам: «Если, держась сего правила, мы иногда не примем такого сновидения, которое послано будет нам от Бога, то не погневается за это на нас любвеобильный Господь, ведая, что мы дерзаем на это из опасения бесовских козней», - объяснил Андрей Музольф.

Он подчеркнул, что Церковь осуждает стремление к толкованию сновидений и гаданию по ним.

«Человек, чрезмерно уделяющий внимание своим сновидениям, рано или поздно придет к суеверию, а в результате – и к неверию в Бога. Для таких людей, к сожалению, определяющим фактором в жизни станет не воля Божия, выражающаяся через голос Церкви, а то, что им будет навеяно во сне. Доверяя снам больше, чем Богу, человек будет продолжать удаляться от единственного спасительного пути, ведь именно в соответствии с тем, как будет растолковано то или иное сновидение, и будет выстраивать свою деятельность, становясь, по сути, марионеткой в руках темных сил», - заключил преподаватель Киевской духовной академии.

Источник: Inpress.ua
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