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Митрополит Антоний объяснил, как понять проявление Божьего Промысла в жизни

18.06.2020 / 16:06
Митрополит Антоний объяснил, как понять проявление Божьего Промысла в жизни
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей объяснил, насколько важно довериться Богу и его Промыслу о человеке

Господь всегда дает человеку ощущение того, как необходимо правильно поступить.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

«Человек всегда ощущает, как нужно правильно поступить. И это чувство даётся, прежде всего, через совесть. Лишь иногда у нас очень много мыслей, и тогда нам будто и хочется поступить справедливо, по совести, но в то же время есть очень много эгоистичных вопросов, которые мы хотим решить», — подчеркнул владыка.

По его словам, «часто хочется понимать, как именно нужно поступить в конкретном случае, чтобы это было согласно с Промыслом Божьим, а с не нашей волей»

 Однако, по мнению митрополита Антония, этот вопрос возникает лишь тогда, «когда мы хотим лишь рационально воспринять всё, что происходит, и, живя в Церкви Христовой, не прислушиваемся к своему сердцу».

Архиерей объяснил, насколько важно довериться Богу и его Промыслу о человеке.

 «Иногда нам очень сложно принять то, что мы не понимаем, то, что происходит, как нам кажется, не по нашим заслугам, почему Господь именно так поступает, почему попускает нам пандемии, ещё что-то. Люди вокруг, как кажется, хуже нас, а мы страдаем.Но сами страдания, согласно Промыслу Божьему, завершаются венцом святости и праведности. И это нужно и понять, и принять: не просто теоретически понять, а принять умом и сердцем. И тогда всё встанет на свои места», — заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
упц
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