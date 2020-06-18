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Священник и верующие УПЦ преодолели 430 км за сутки в велопаломничестве из Почаева в Киев

18.06.2020 / 16:14
Священник и верующие УПЦ преодолели 430 км за сутки в велопаломничестве из Почаева в Киев
Велопаломники Источник: Центр информации УПЦ
Из-за пандемии коронавируса традиционное велопаломничество состоялось в составе всеукраинского спортивного соревнования - Национального флеша - командного старта продолжительностью в 24 часа, где у команд был общий финиш, но маршрут выбирали отдельный для каждой команды

Настоятель столичного храма в честь преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук и двое верующих – Сергей Прокопчук и Александр Бакалинский преодолели 430 км из Почаевской лавры в киевский храм Феодора Освященного на велосипедах.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на feodor.kiev.ua, в этом году велопаломничество между Киевом и Почаевом состоялось в пятый раз.

«За эти 24 часа мы проехали 430 км. Мы готовились к этому, мы тренировались, проезжали 300 км на официальных соревнованиях, но я не ожидал, что будет так тяжело. Для меня это стало настоящим испытанием, особенно последние 50 км. Я даже боялся, что не смогу их преодолеть», - рассказал протоиерей Петр Семащук.

По его словам, подобные спортивные вызовы показывают не только человеческие возможности, но также испытывают веру.

«Сегодняшний велопробег показал, что недостаточно тренировок, недостаточно только человеческих сил - нужно, чтобы Господь благословил. Он сегодня отступил на какое-то расстояние, чтобы показать нам, что мы слабы. Ты можешь все спланировать, все приготовить, а последнее слово - за Господом. Я благодарен Ему за такой урок», - отметил священник.

Из-за пандемии коронавируса традиционное велопаломничество состоялось в составе всеукраинского спортивного соревнования -Национального флеша - командного старта продолжительностью в 24 часа, где у команд был общий финиш, но маршрут выбирали отдельный для каждой команды.

Таким образом, по словам организаторов велопаломничества, была найдена возможность проехать по «знакомым и дорогим сердцу местам и одновременно присоединиться к всеукраинскому спортивному соревнованию».

 «Главное в этой дистанции - не тяжело работать, как на гонке, а сдерживать себя, точно дозировать свою силу, вовремя питаться. Больше времени выигрывается за счет коротких остановок. Останавливаемся, быстро заряжаемся, поели, пообщались с людьми, сфотографировались, перекрестились у храма, и поехали дальше», - рассказал Александр Бакалинский.

По словам участников велопробега, самое главное – вера и готовность преодолевать трудности.

«Мы доказали - кто идет к своей цели с верой и готовностью трудиться, всегда достигают успеха на пути. Даже если не все происходит, как планировалось, у каждого встают на пути неожиданные преграды - и с душевной силой и готовностью бороться, с высшей волей всегда можно пройти достойный путь», - подчеркнули велопаломники.

Также сообщается, что с 29 сентября по 5 октября должно состояться велопутешествие в Святогорск.

 

 

Источник: Inpress.ua
упц
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