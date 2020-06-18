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Минюст работает над запуском в Украине суда присяжных и арбитража

18.06.2020 / 16:17
Министерство юстиции Украины работает над созданием суда присяжных, третейского суда и арбитража в рамках судебной реформы, сообщил глава ведомства Денис Малюська в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, 17 июня.

"Судебная реформа – сфера Офиса президента. Она реализуется там, в настоящее время путем создания комиссии по вопросам правовой реформы. Коллегиально принимаются решения, разрабатываются законопроекты. В частности, законопроект, направленный на имплементацию двух решений Конституционного суда, который признал неконституционными две судебные реформы, связанные с реформированием Верховного суда. Будет ряд других этапов, которые имплементирует Минюст: мы работаем над созданием суда присяжных, третейские суды есть в Верховной Раде, а арбитражи - на финальной стадии разработки. Плюс отдельные элементы цифровизации судебного процесса", - сказал он.

Источник

суд, судебная реформа, Министерство юстиции
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