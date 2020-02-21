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Вениславский: звучащие оценки о нелегитимности Верховного суда после решения КС, не соответствуют действительности

21.02.2020 / 16:47
Звучащие оценки, что ВС якобы является нелегитимным после признания Конституционным судом Украины 18 февраля неконституционной ликвидации ВС в рамках судебной реформы 2016 года, не соответствуют действительности.

 

Так считает представитель президента Украины Владимира Зеленского в КС Федор Вениславский.

"Могут быть разные интерпретации этого решения. Может быть вопрос о том, что если судьи Верховного суда Украины не были переведены в Верховный суд, то гипотетически можно подвергать сомнению законность конкурса. Но это такие, скажем так, размышления, которые не имеют под собой прочного основания. Уже звучащие в публичном пространстве различные оценки, что якобы Верховный суд нелегитимен, что нет конкурса, на самом деле не соответствуют содержанию решения Конституционного суда", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Вениславский указал, что Верховный суд Украины был наивысшим судебным органом в судебной системе, и он не мог исчезнуть просто так из-за ликвидации, а, соответственно, судьи Верховного суда Украины не могли быть уволены без перевода в Верховный суд, который фактически, исходя из логики решения Конституционного суда, является правопреемником Верховного суда Украины.

"Фактически судьи Верховного суда Украины должны были быть переведены в Верховный суд, потому что у них есть особый конституционно-правовой статус. При этом это не исключает возможности проведения квалификационного оценивания судей Верховного суда, но такие требования к этому оцениванию, с учетом конституционного статуса судей Верховного суда, должны быть прописаны отдельным законом", - пояснил он.

Вениславский отметил, что теперь после решения КС Верховная Рада Украины должна разработать механизм, предусматривающий, каким образом судьи Верховного суда Украины будут переведены в Верховный суд, и каким образом произойдет фактически слияние юридического лица "Верховный суд Украины" с юридическим лицом "Верховный суд".

"То есть, каким образом мы должны решить коллизию, когда есть два судебных органа: Верховный суд Украины, существовавший до реформы, и Верховный суд, который возник после реформы. То, что должен существовать Верховный суд, а не Верховный суд Украины, очевидно из Конституции, поскольку в ней закреплен именно Верховный суд без слова "Украина". Все суды в Украине являются судами Украины", - подчеркнул он.

Представитель президента также обратил внимание, что согласно этому решению КС все судьи в отставке, независимо от того, когда они ушли в отставку, и прошли или не прошли квалификационное оценивание, должны иметь одинаковое денежное обеспечение для судьи в отставке.

"Потому что те, кто прошел, имели больший уровень материального обеспечения, чем судьи в отставке. Конституционный суд сказал абсолютно правильно, что если человек на момент вступления в силу закона о судоустройстве и статусе судей имел возраст 65 лет, при достижении которого судьи уходят в отставку, то он физически не мог выполнить требования закона о прохождении квалификационного оценивания. И после этого необходимо было еще проработать три года. Следовательно, в этой части нарушается принцип равенства и справедливости", - пояснил он.

Как сообщалось, Конституционный суд 18 февраля признал не соответствующими Конституции Украины положения пунктов 7 ("и ликвидируются" в части Верховного суда Украины), 14 ("судьи Верховного суда Украины") и 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона №1402 о судоустройстве и статусе судей.

В своем конституционном представлении Верховный суд Украины отстаивал позицию, что Верховная Рада, закрепив на законодательном уровне порядок прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда Украины, вышла за пределы полномочий, определенных в Конституции Украины.

В своем решении судьи КС решили, что в правовой системе Украины существует только один высший орган судебной власти и изменение названия не предусматривает прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда Украины.

"Конституционный суд рекомендовал Верховной Раде Украины безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с настоящего Решения… Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано", - говорится в решении КС.

Источник

суд, ликвидация, судебная реформа, КС, ВС, Вениславский
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