Войти | Зарегистрироваться
09:47

среда,
27 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Идеи экспертов НПО Фундация DEJURE по реформированию судебной власти далеки от реальности

27.05.2020 / 09:32
Неправительственная организация (НПО) Фундация DEJURE на днях назвала главные условия для создания независимого суда в Украине, а также заявила о том, что ведущие НПО разработали карту судебной реформы с детальным описанием, как поэтапно реализовать каждое из них.

Вместе с тем судей удивляет данная инициатива, так как, по их мнению, предлагается она с определенной целью. "Сборное шапито снова разродилось идеями по реформированию судебной власти. В бытность Администрации президента Петра Порошенко этот сброд тесно работал под крылом Алексея Филатова. Они и дальше продолжают их обслуживать, параллельно пытаясь влезть в окружение действующего президента Владимира Зеленского", - сообщает телеграм-канал "Под мантией".

Судьи подчеркивают, что в озвученных Фундацией DEJURE идеях нет ничего нового и ранее международные институции раскритиковали их, а также посрамили инициаторов концепции. Однако эксперты НПО Михаил Жернаков, Тарас Шепель, Роман Куйбида и Роман Маселко снова обращаются к этой теме. "Но лучшие умы бродячего цирка - Мишка Жернаков, Шепель Тарас, Куйбида Ромка и Ромка Маселко - снова извлекли эти идеи. Почему они снова предлагают этот бред?.. Чтобы получить новый грант, прилипнуть к процессам реформ, продолжать паразитировать на теле судебной власти и международных доноров", - объясняется в сообщении.

В частности, юристы НПО предлагают обновить Высший совет правосудия (ВСП) и Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). Но, по мнению судей, таким образом инициаторы хотят обеспечить себе тотальный контроль над данными органами. "Получить тотальный контроль над данными органами бродячие циркачи давно хотят. В ВСП страстно желают попасть Маселко и Жернаков. Хотели завести в ВСП и лояльных к ним Гольник, Фомина и Слободяна. А также мечтают получить контроль над всей властью, а не только над большинством в Верховном суде и Высшем антикоррупционном суде", - отмечают судьи.

Их также удивляет предложение юристов обновить судей и суды. "Снова звучат заявления о полном обновлении судейского корпуса. Это то, что пытались реализовать в Администрации Порошенко Филатов и Ко. Это то, что продолжает реализовывать Валентина Данишевская, глава Верховного суда Порошенко. Теперь эту идею начали продвигать и приспешники из DEJURE, которые раньше работали с Администрацией Порошенко. Ведь для них это отличная возможность в дальнейшем получать деньги за позитивные выводы Общественного совета добропорядочности. Мишка и Ромка точно знают", - говорится в сообщении.

В то же время судьи согласны с утверждением юристов НПО, что необходимо обеспечить новое качество административной юстиции, но вопрос в том, кто это должен делать. "Согласны. Нужно уже давно пересмотреть подходы к административной юстиции. Но кто это должен делать?.. Давайте задумаемся о личностях тех, кто требует нового качества юстиции. Например, Мишка был судьей в Винницком окружном суде и страшно хотел попасть в суд Киева. Мама у него судья административной юстиции. Миша в бытность судьей не декларировал имущество. Ещё он сумел поменять квартиру в старом панельном доме Харькова на новострой в элитном районе Киева. И ещё Мишка вроде как доктор юридических наук, но, всем известно, что докторскую писал не он. Мишку в винницком суде хорошо помнят. Появлялся он там пару раз в неделю, чтобы подписать документы. Остальное же время тусил в Харькове и Киеве. Может, тогда Ромка Маселко?.. Фигурант уголовных дел. Обиженный на всех, потому что за 5 лет президентства Порошенко его на серьёзную должность так и не взяли. Все всяких сомнений, именно эти люди отлично осведомлены о качестве судебной власти", - обращают внимание судьи.

Что касается предложения обновить Конституционный суд Украины (КСУ), то тут тоже не все так просто, указывается в посте. "Мы тоже не в восторге от качественного состава Конституционного суда, большинство из которого трусы и политические конъюнктурщики. Но смешно другое. Судьям КСУ фактически влетело от тех, на кого они ориентировались и из-за кого боялись принимать решения по закону об очищении власти уже шестой год", - сказано в сообщении.

Судьи резюмируют, что в целом предложенные юристами DEJURE условия для создания независимого суда в Украине и концепция решения проблем судебной власти - на уровне школьников и многие острые вопросы просто напросто не были учтены авторами. "Итак, что же мы точно видим. Ничего не сказано о проблеме большой нагрузки на судей, нет понимания необходимости упросить доступ в профессию для ее уменьшения. Также не предложены пути для решения вопросов финансирования и проблем с помещениями, не учтены и существующие трудности с развитием альтернативных способов решения споров", - подытожили они.

суд, судебная реформа, КСУ, ВККС, Маселко, Жернаков, Фундация DEJURE
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 мая
26 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.