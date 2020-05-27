Идеи экспертов НПО Фундация DEJURE по реформированию судебной власти далеки от реальности

Вместе с тем судей удивляет данная инициатива, так как, по их мнению, предлагается она с определенной целью. "Сборное шапито снова разродилось идеями по реформированию судебной власти. В бытность Администрации президента Петра Порошенко этот сброд тесно работал под крылом Алексея Филатова. Они и дальше продолжают их обслуживать, параллельно пытаясь влезть в окружение действующего президента Владимира Зеленского", - сообщает телеграм-канал "Под мантией".

Судьи подчеркивают, что в озвученных Фундацией DEJURE идеях нет ничего нового и ранее международные институции раскритиковали их, а также посрамили инициаторов концепции. Однако эксперты НПО Михаил Жернаков, Тарас Шепель, Роман Куйбида и Роман Маселко снова обращаются к этой теме. "Но лучшие умы бродячего цирка - Мишка Жернаков, Шепель Тарас, Куйбида Ромка и Ромка Маселко - снова извлекли эти идеи. Почему они снова предлагают этот бред?.. Чтобы получить новый грант, прилипнуть к процессам реформ, продолжать паразитировать на теле судебной власти и международных доноров", - объясняется в сообщении.

В частности, юристы НПО предлагают обновить Высший совет правосудия (ВСП) и Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). Но, по мнению судей, таким образом инициаторы хотят обеспечить себе тотальный контроль над данными органами. "Получить тотальный контроль над данными органами бродячие циркачи давно хотят. В ВСП страстно желают попасть Маселко и Жернаков. Хотели завести в ВСП и лояльных к ним Гольник, Фомина и Слободяна. А также мечтают получить контроль над всей властью, а не только над большинством в Верховном суде и Высшем антикоррупционном суде", - отмечают судьи.

Их также удивляет предложение юристов обновить судей и суды. "Снова звучат заявления о полном обновлении судейского корпуса. Это то, что пытались реализовать в Администрации Порошенко Филатов и Ко. Это то, что продолжает реализовывать Валентина Данишевская, глава Верховного суда Порошенко. Теперь эту идею начали продвигать и приспешники из DEJURE, которые раньше работали с Администрацией Порошенко. Ведь для них это отличная возможность в дальнейшем получать деньги за позитивные выводы Общественного совета добропорядочности. Мишка и Ромка точно знают", - говорится в сообщении.

В то же время судьи согласны с утверждением юристов НПО, что необходимо обеспечить новое качество административной юстиции, но вопрос в том, кто это должен делать. "Согласны. Нужно уже давно пересмотреть подходы к административной юстиции. Но кто это должен делать?.. Давайте задумаемся о личностях тех, кто требует нового качества юстиции. Например, Мишка был судьей в Винницком окружном суде и страшно хотел попасть в суд Киева. Мама у него судья административной юстиции. Миша в бытность судьей не декларировал имущество. Ещё он сумел поменять квартиру в старом панельном доме Харькова на новострой в элитном районе Киева. И ещё Мишка вроде как доктор юридических наук, но, всем известно, что докторскую писал не он. Мишку в винницком суде хорошо помнят. Появлялся он там пару раз в неделю, чтобы подписать документы. Остальное же время тусил в Харькове и Киеве. Может, тогда Ромка Маселко?.. Фигурант уголовных дел. Обиженный на всех, потому что за 5 лет президентства Порошенко его на серьёзную должность так и не взяли. Все всяких сомнений, именно эти люди отлично осведомлены о качестве судебной власти", - обращают внимание судьи.

Что касается предложения обновить Конституционный суд Украины (КСУ), то тут тоже не все так просто, указывается в посте. "Мы тоже не в восторге от качественного состава Конституционного суда, большинство из которого трусы и политические конъюнктурщики. Но смешно другое. Судьям КСУ фактически влетело от тех, на кого они ориентировались и из-за кого боялись принимать решения по закону об очищении власти уже шестой год", - сказано в сообщении.

Судьи резюмируют, что в целом предложенные юристами DEJURE условия для создания независимого суда в Украине и концепция решения проблем судебной власти - на уровне школьников и многие острые вопросы просто напросто не были учтены авторами. "Итак, что же мы точно видим. Ничего не сказано о проблеме большой нагрузки на судей, нет понимания необходимости упросить доступ в профессию для ее уменьшения. Также не предложены пути для решения вопросов финансирования и проблем с помещениями, не учтены и существующие трудности с развитием альтернативных способов решения споров", - подытожили они.