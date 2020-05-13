Войти | Зарегистрироваться
16:50

среда,
13 мая
Онлайн
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Ермак обсудил с советниками лидеров стран Нормандского формата достижение режима устойчивого прекращения огня

13.05.2020 / 15:23
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 12 мая провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата.

В ходе разговора особое внимание было уделено вопросам безопасности, достижения режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и доступа СММ ОБСЕ на неподконтрольные Украине территории Донбасса.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, советники лидеров Нормандской четверки также обсудили подготовку к будущей видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ), на которой Украина будет иметь более расширенное представительство, включая вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров и глав профильных комитетов Верховной Рады.

"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", - подчеркнул Ермак.

Источник

Донбасс, прекращение огня, нормандский формат, Ермак
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.