Ермак обсудил с советниками лидеров стран Нормандского формата достижение режима устойчивого прекращения огня

В ходе разговора особое внимание было уделено вопросам безопасности, достижения режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и доступа СММ ОБСЕ на неподконтрольные Украине территории Донбасса.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, советники лидеров Нормандской четверки также обсудили подготовку к будущей видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ), на которой Украина будет иметь более расширенное представительство, включая вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров и глав профильных комитетов Верховной Рады.

"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", - подчеркнул Ермак.

Источник