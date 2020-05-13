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Патриарх Кирилл молится о пострадавших при пожаре в больнице в Санкт-Петербурге

13.05.2020 / 15:29
Патриарх Кирилл молится о пострадавших при пожаре в больнице в Санкт-Петербурге
ГУ МЧС России Источник: patriarchia.ru
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл молится о пострадавших утром 12 мая при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

Как сообщает patriarchia.ru, в результате пожара в больнице, где проходят лечение больные, зараженные коронавирусной инфекцией, погибли пять человек. 

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, родным и близким погибших

«С большой печалью воспринял трагическое известие о гибели людей при пожаре, произошедшем в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Глубоко сопереживая всем, кто потерял в этом страшном горе своих близких, выражаю надежду на то, что власти Северной столицы при духовной поддержке священнослужителей Санкт-Петербургской митрополии окажут всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших. Господь да утешит их в постигшей скорби».

Молюсь Милосердному Спасителю нашему Иисусу Христу об упокоении душ наших братьев и сестер в обителях небесных, идеже вечно сияет свет лица Божия», — говорится в послании Предстоятеля Русской Православной Церкви.

По предварительным данным в одной из больничных палат произошло замыкание электрооборудования, загорелся один из аппаратов искусственной вентиляции легких. Это вызвало пожар.

Источник: Inpress.ua
православие, патриарх Кирилл
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