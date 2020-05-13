Войти | Зарегистрироваться
16:49

среда,
13 мая
Онлайн
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

Нападения на медиков в Киеве: избит водитель "скорой", ограблены сотрудницы медцентра

13.05.2020 / 16:15
На выходных в Киеве дважды нападали на работников медицинских учреждений, злоумышленников поймали по горячим следам, им сообщили о подозрении, трое - уже арестованы.

Об этом сообщают прокуратура Киева, а ткже пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".

Суд арестовал 3 мужчин, которые напали на офис столичного медицинского центра и ограбили его сотрудников.

9 мая указаны местные жители проникли в помещение медцентра, расположенного на проспекте Победы в Святошинском районе и, угрожая персоналу, забрали личные средства и мобильные телефоны двух сотрудниц. Кроме этого, злоумышленники похитили официальные штампы и печати медцентра.

Правоохранителям удалось задержать нападавших в тот же день. При личном обыске у мужчин обнаружили мобильные телефоны, печати и деньги.

Им сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в помещение) и ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство официальных документов, штампов или печатей) Уголовного кодекса Украины.

Также о подозрении в хулиганстве и грубом нарушении порядка сообщено злоумышленникам, которые в ночь на 11 мая напали на водителя "скорой помощи" возле жилого дома на проспекте Романа Шухевича в Днепровском районе.

Бригада врачей прибыла на вызов по этому адресу и поднялась к больному. Водитель остался ждать в автомобиле. В это время двое парней, увидев припаркованное у подъезда служебное авто, начали беспричинно провоцировать конфликт с водителем.

На место происшествия вызвали полицию, которая и задержала хулиганов. Ими оказались двое местных жителей, 1994 и 2000 г.р.

Прямая речь Максимец: "Мужчины были нетрезвые и начали беспричинно приставать к водителю, который сидел в машине. Сначала они разбили зеркало заднего вида в автомобиле "скорой" и повредили "крыло". Затем, когда водитель вышел из машины, они несколько раз ударили его по голове. Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, задержали их по ориентировке неподалеку от места события".

Источник

медики, прокуратура Киева, нападение на медиков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.