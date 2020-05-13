Нападения на медиков в Киеве: избит водитель "скорой", ограблены сотрудницы медцентра

Об этом сообщают прокуратура Киева, а ткже пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".

Суд арестовал 3 мужчин, которые напали на офис столичного медицинского центра и ограбили его сотрудников.

9 мая указаны местные жители проникли в помещение медцентра, расположенного на проспекте Победы в Святошинском районе и, угрожая персоналу, забрали личные средства и мобильные телефоны двух сотрудниц. Кроме этого, злоумышленники похитили официальные штампы и печати медцентра.

Правоохранителям удалось задержать нападавших в тот же день. При личном обыске у мужчин обнаружили мобильные телефоны, печати и деньги.

Им сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в помещение) и ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство официальных документов, штампов или печатей) Уголовного кодекса Украины.

Также о подозрении в хулиганстве и грубом нарушении порядка сообщено злоумышленникам, которые в ночь на 11 мая напали на водителя "скорой помощи" возле жилого дома на проспекте Романа Шухевича в Днепровском районе.

Бригада врачей прибыла на вызов по этому адресу и поднялась к больному. Водитель остался ждать в автомобиле. В это время двое парней, увидев припаркованное у подъезда служебное авто, начали беспричинно провоцировать конфликт с водителем.

На место происшествия вызвали полицию, которая и задержала хулиганов. Ими оказались двое местных жителей, 1994 и 2000 г.р.

Прямая речь Максимец: "Мужчины были нетрезвые и начали беспричинно приставать к водителю, который сидел в машине. Сначала они разбили зеркало заднего вида в автомобиле "скорой" и повредили "крыло". Затем, когда водитель вышел из машины, они несколько раз ударили его по голове. Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, задержали их по ориентировке неподалеку от места события".

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