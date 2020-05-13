ВНО состоится с 25 июня до 17 июля — Минобразования

Об этом в эфире телеканала Украина 24 сказала в. и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Планируем провести ВНО с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач", - сказала Мандзий.

Руководитель МОН добавила, что даты принятия в высшие учебные заведения были изменены. Сами вузы должны скоро опубликовать условия и сроки на своих сайтах. Также будет отсрочена подача документов, это будет происходить в августе. В то же время сама процедура поступления не изменилась.

Мандзий также сообщила, что обучение в школах продлится до конца мая в дистанционном режиме.

"В школах обучение продлится до конца мая, как предусмотрено сроками учебного года, но мы понимаем, что оно будет проходить только с использованием дистанционных технологий. Что касается дошкольных учебных заведений, здесь нет понятия окончания учебного года, так что они могут и будут работать летом с учетом эпидемиологической ситуации", - сказала она.

Чиновник добавила, что для поступления в первый класс школы должны сами обнародовать сроки и правила подачи документов. Чаще всего это онлайн-регистрация или электронная почта, а лично можно будет отнести документы после окончания карантина. Конкурса для поступления в первый класс не предусмотрено, подчеркнула она.

Напомним, для абитуриентов из Крыма и с временно оккупированных территорий Донбасса работают 70 образовательных центров, через которые они могут вступить в украинские вузы. Также услугами образовательных центров могут воспользоваться выпускники школ, проживающих в населенных пунктах вдоль линии фронта.

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