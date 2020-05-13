Запорожский митрополит объяснил, в чем разница между истинной верой и суеверием

Многие люди воспринимают Церковь как некую службу ритуальных услуг, не понимая при этом сущности Православия.

Как сообщает Центр информации УПЦ,об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука написал в своем Телеграм-канале.

По словам владыки, опасность языческой психологии понимания Бога и спасения в том, что пока «происходят чудеса и исцеления -такая вера нравится людям, но как только заходит речь о Распятом Боге и о необходимости распинать самого себя ради Бога, то тут же следует «реакция ненависти и возмущения».

«Как понять тех людей, которые крещены, в чьих домах есть Евангелие и иконы, но которые продолжают жить язычеством. Для них крест – это нечто вроде оберега, Церковь – салон ритуальных услуг, а вера – языческий ритуал, в котором свеча или пожертвование меняется на «пакет услуг» от Бога», - отметил митрополит Лука.

По его мнению, современное язычество проявляется в т.ч. в недоверии к Церкви и легкой внушаемости.

«Язычниками легко управлять, ими легко манипулировать. Язычники станут играть в футбол в полной уверенности, что это безопасно во время карантина, но будут негодовать по поводу крестных ходов, потому что это несет в себе угрозу жизни. Так устроено абсурдное мышление язычников. Они верят, что идол – живой, хоть он и каменный», - подчеркнул архиерей.

Он заявил, что по-настоящему верующих людей намного меньше, чем суеверных, которым нужно от Церкви исключительно «выполнение ритуалов».