Войти | Зарегистрироваться
18:23

среда,
13 мая
Онлайн
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Запорожский митрополит объяснил, в чем разница между истинной верой и суеверием

13.05.2020 / 17:01
Запорожский митрополит объяснил, в чем разница между истинной верой и суеверием
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
По его мнению, современное язычество проявляется в т.ч. в недоверии к Церкви и легкой внушаемости

Многие люди воспринимают Церковь как некую службу ритуальных услуг, не понимая при этом сущности Православия.

Как сообщает Центр информации УПЦ,об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука написал в своем Телеграм-канале.

По словам владыки, опасность языческой психологии понимания Бога и спасения в том, что пока «происходят чудеса и исцеления -такая вера нравится людям, но как только заходит речь о Распятом Боге и о необходимости распинать самого себя ради Бога, то тут же следует «реакция ненависти и возмущения».

«Как понять тех людей, которые крещены, в чьих домах есть Евангелие и иконы, но которые продолжают жить язычеством. Для них крест – это нечто вроде оберега, Церковь – салон ритуальных услуг, а вера – языческий ритуал, в котором свеча или пожертвование меняется на «пакет услуг» от Бога», - отметил митрополит Лука.

По его мнению, современное язычество проявляется в т.ч.  в недоверии к Церкви и легкой внушаемости.

«Язычниками легко управлять, ими легко манипулировать. Язычники станут играть в футбол в полной уверенности, что это безопасно во время карантина, но будут негодовать по поводу крестных ходов, потому что это несет в себе угрозу жизни. Так устроено абсурдное мышление язычников. Они верят, что идол – живой, хоть он и каменный», - подчеркнул архиерей.

Он заявил, что по-настоящему верующих людей намного меньше, чем суеверных, которым нужно от Церкви исключительно «выполнение ритуалов».

 

 

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.