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Информация в соцсетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября недостоверна – МОН

17.08.2021 / 14:21
Министерство образования и науки Украины опровергает распространившуюся в социальных сетях информацию об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября.

"Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет недавно отметил, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться. Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная) и дети будут продолжать обучение", - говорится в заявлении министерства.

В Минобразования призвали всех пользоваться только проверенными источниками информации.

Источник

школы, коронавирус, Минобразования
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