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Кузин о вакцинации от COVID: до конца года хотим привить 50% украинцев

17.08.2021 / 13:50
В рамках кампании по вакцинации от COVID-19 в Министерстве здравоохранения хотят привить не менее 50% украинцев до конца 2021 года.

Этому способствуют темпы вакцинации, которые постоянно наращиваются.

Об этом шла речь в интервью главного санитарного врача Игоря Кузина "Укринформу".

По его словам, за последние два месяца темпы вакцинации постоянно наращивались, и на сегодня система работает стабильно.

"Эти факторы и быстрое развертывание структуры дает нам оптимизм говорить, что к концу лета должны сделать как минимум 10 млн прививок с начала прививочной кампании, и это наш целевой показатель. По сути, мы сможем говорить об условной защите 5 млн украинцев. В то же самое время мы планируем показатели на конец 2021 года. И к концу года мы очень хотели бы вакцинировать 50% украинцев", - отметил Кузин.

Напомним, согласно данным Министерства здравоохранения, за последние несколько недель темпы вакцинации в Украине выросли на 10%, и сейчас они выше мировых и европейских.

На прошлой неделе темпы доходили до почти 170 000 прививок в сутки.

Источник

коронавирус, вакцинация
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