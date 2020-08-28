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Глава МОЗ рассказал, как на карантине будут работать школы

28.08.2020 / 12:22
Школы во время адаптивного карантина работать в зеленой, желтой и оранжевой зонах эпидемической опасности, в зеленой и желтой учителя могут работать без масок, а также от ношения масок освободили детей младших классов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 27 августа

Обучение будет проходить во всех школах Украины, за исключением школ, находящихся в зонах с красным уровнем эпидемической опасности, где много больных за последние 14 дней.

В зеленых и желтых зонах учителя в классе могут работать без масок при условии соблюдения соответствующей дистанции или с использованием защитного щитка.

Ученики 1-4 классов могут находиться на территории школы без защитной маски. Степанов пояснил, что уследить за маленькими детьми сложно, ВОЗ не рекомендует для них маски, да и болеет COVID эта категория детей меньше.

Минздрав рекомендует минимальное передвижения учащихся между классами. Если есть возможность – проводить занятия максимально в одном классе.

Антисептики должны стоять на входе в школу. Детям рекомендуют мыть руки с мылом после каждого урока.

Прямая речь Степанова: "Мы рекомендуем, чтобы были разработаны маршруты учащихся в школах, чтобы они были максимально удобны.

Обычно в школе есть не один вход и выход. Мы рекомендуем максимально открыть все входы и выходы, разработать маршруты, чтобы, например, дети из младших классов заходили через один вход, дети старших классов – через другой вход, чтобы они не пересекались при заходе, чтобы не было скопления детей.

Мы рекомендуем начинать уроки в разное время – буквально с 15-минутным "шагом". Такие действия уменьшают количество контактов между учащимися.

Все без исключения работники школы должны проходить температурный скрининг, когда они заходят в школу. При любых признаках коронавирусной болезни, при любых симптомах лучше вообще не приходить в школу, а если они обнаружены – то надо обратиться к врачу и покинуть школу".

Если у кого-то из детей обнаружат признаки коронавирусной болезни в школе, на ученика надо надеть защитную маску, провести его в отдельное помещение, а помещение, где он находился, надо проветрить и продезинфицировать. Также работники школы должны сообщить родителям ученика о ситуации и вызвать врача.

Если тест на COVID-19 у ребенка будет положительным, весь класс должен пойти на самоизоляцию. Решение об этом принимает эпидемиолог на основе эпидемиологического расследования.

В школьных столовых Минздрав рекомендует составить график посещения. За столом должно быть не более 4 человек с соблюдением дистанции. ​"Шведский стол" не рекомендуется. Все работники столовой должны работать в защитных масках и перчатках.

Напомним: Кабинет министров 26 августа продлил адаптивный карантин до 31 октября, при этом по всей стране запретил проведение дискотек, работу ночных клубов, работу заведений питания с развлечениями, концертов (кроме тех, которые осуществляют профильные учреждения культуры).

Источник

школы, коронавирус, карантин, Минздрав
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