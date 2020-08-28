Глава МОЗ рассказал, как на карантине будут работать школы

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 27 августа

Обучение будет проходить во всех школах Украины, за исключением школ, находящихся в зонах с красным уровнем эпидемической опасности, где много больных за последние 14 дней.

В зеленых и желтых зонах учителя в классе могут работать без масок при условии соблюдения соответствующей дистанции или с использованием защитного щитка.

Ученики 1-4 классов могут находиться на территории школы без защитной маски. Степанов пояснил, что уследить за маленькими детьми сложно, ВОЗ не рекомендует для них маски, да и болеет COVID эта категория детей меньше.

Минздрав рекомендует минимальное передвижения учащихся между классами. Если есть возможность – проводить занятия максимально в одном классе.

Антисептики должны стоять на входе в школу. Детям рекомендуют мыть руки с мылом после каждого урока.

Прямая речь Степанова: "Мы рекомендуем, чтобы были разработаны маршруты учащихся в школах, чтобы они были максимально удобны.

Обычно в школе есть не один вход и выход. Мы рекомендуем максимально открыть все входы и выходы, разработать маршруты, чтобы, например, дети из младших классов заходили через один вход, дети старших классов – через другой вход, чтобы они не пересекались при заходе, чтобы не было скопления детей.

Мы рекомендуем начинать уроки в разное время – буквально с 15-минутным "шагом". Такие действия уменьшают количество контактов между учащимися.

Все без исключения работники школы должны проходить температурный скрининг, когда они заходят в школу. При любых признаках коронавирусной болезни, при любых симптомах лучше вообще не приходить в школу, а если они обнаружены – то надо обратиться к врачу и покинуть школу".

Если у кого-то из детей обнаружат признаки коронавирусной болезни в школе, на ученика надо надеть защитную маску, провести его в отдельное помещение, а помещение, где он находился, надо проветрить и продезинфицировать. Также работники школы должны сообщить родителям ученика о ситуации и вызвать врача.

Если тест на COVID-19 у ребенка будет положительным, весь класс должен пойти на самоизоляцию. Решение об этом принимает эпидемиолог на основе эпидемиологического расследования.

В школьных столовых Минздрав рекомендует составить график посещения. За столом должно быть не более 4 человек с соблюдением дистанции. ​"Шведский стол" не рекомендуется. Все работники столовой должны работать в защитных масках и перчатках.

Напомним: Кабинет министров 26 августа продлил адаптивный карантин до 31 октября, при этом по всей стране запретил проведение дискотек, работу ночных клубов, работу заведений питания с развлечениями, концертов (кроме тех, которые осуществляют профильные учреждения культуры).

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