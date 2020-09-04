Школы работают вроде бы безопасно. Основной вопрос – надолго ли?

Об особенностях новых правил работы школ в условиях карантина, изданных министерством здравоохранения перед началом учебного года говорилось немало. А теперь мы решили пообщаться с родителями школьников, чтобы узнать, как все это работает на практике.

Недоработок в первые дни не заметили, увидим, как будет дальше

Говоря о начале учебы, собеседники признаются: ждали нынешнего 1 сентября действительно как праздника, потому что с одной стороны, не были вполне довольны организацией дистанционного обучения, а с другой - просто физически не могут совмещать работу и присмотр за детьми, находящимися дома (речь идет, конечно, о младших школьниках).

Марина Н., мама третьеклассницы одной из школ Бориспольского района Киевской области, говорит, что в целом довольна тем, как там подготовились к учебе в условиях карантина. Родителей в школу не пускают, уроки организованы для детей посменно, чтобы избежать скопления. Длительность уроков уменьшилась, чтобы класс чаще проветривался. «Моя дочь теперь ходит на 8 утра вместо 8.30, урок длится не 35, а 30 минут. Но при этом каждый день у нее стабильно пять уроков, и учеба заканчивается в 11.40. И уже после этого занятия начинаются у старших школьников - в 12:00 », - рассказывает Марина. Она добавляет, что в школьных коридорах нанесена разметка, чтобы меньшие и старшие ученики знали, куда идти на занятия, повсюду стоят санитайзеры, а для класса родители дополнительно докупали антибактериальное мыло и маски на случай, если кто-то забудет взять из дому. По ее наблюдениям, дети уже вполне привыкли за это время ходить в масках и регулярно мыть руки, поэтому пока никаких проблем с соблюдением этих правил она не видит.

Алла Роенко, мама пятиклассницы, которая учится в школе №20 Оболонского района, рассказывает, что в школе сделали три разных входа для детей, выделив их разными цветами. А еще разделили по группам классы, чтобы дети заходили в школу в разное время - одни, например, в 8.05, другие - в 8.30. Теперь при входе нет толпы, поэтому родители чувствуют себя спокойнее. «Дети заходят в школу в масках, поднимаются на свой этаж и снимают маски уже в классах. Каждый перерыв они выходят, чтобы проветрить помещение, и не меняют аудиторию - учителя приходят к ним. По физкультуре сказали, что при хорошей погоде дети выходить на улицу, а при плохой - занятия будут в классе. Как будет выглядеть такая физкультура, пока непонятно, но надеемся, такие меры обезопасят детей от возможного заражения».

Ксения Резникова, мама ученика 4 класса специализированной школы №181 Печерского района, тоже поделилась оптимистичными наблюдениями. «Могу сказать: несмотря на то, что и дети, и все взрослые отвыкли от учебного процесса и всего, что с ним связано, обучение достаточно неплохо организовано с учетом карантинных ограничений. Честно говоря, я ждала гораздо худший вариант.

Во-первых, нет скопления родителей и детей в вестибюле или у входа, как всегда было раньше. Работают дополнительные входы-выходы, учительница в конкретное время организовано забирает детей и выводит на улицу к родителям, когда уроки заканчиваются. Для каждого класса на асфальте есть разметка.

Во-вторых, движение учеников откорректировали благодаря тому, что начальная, средняя и старшая школы посещает уроки в разное время. Ученики 1-4 классов начинают учебу раньше всех, у них сокращенные уроки и перемены. Я не в восторге от этой идеи, но это нужно, чтобы минимизировать скопления в коридорах и на этажах.

В-третьих, у нас больше не работает столовая. Детям раздают завтраки прямо в классе, также у них есть собственные перекусы из дома - и опять же меньше передвигаются по этажам и контактируют с другими классами.

Четвертое. У всех есть санитайзеры, одевают маски, когда выходят в коридор, в туалет и т.д.», - отмечает Ксения. Она добавляет, что пока все родители и дети, которые очень соскучились по школе и живому общению, надеются, что будут посещать школу как в докоронавирусные времена, пусть даже с определенными ограничениями. Также собеседники в комментарии журналисту рассказали, что желающих оставить детей на домашнем обучении на время карантина не встречали, поэтому похоже, панических настроений среди родителей пока не наблюдается.

И все же ложка дегтя в организации карантинного обучения нашлась. Правда, речь идет не о самом обучении, а об организации питания учащихся начальных классов. Согласно рекомендациям Минздрава, столовой в школах не будут, но ученикам начальных классов будут приносить «пайки». Как оказалось, в некоторых школах это даже трудно назвать едой, о чем писали родители в фейсбук-сообществе «Родители SOS».

«Завтрак 02.09.2020. школы № 132 г.. Киев (Голосеевский район). Да, это гнилой банан и непонятного цвета и качества «бургер» (какао не в кадре). По цене 19 грн. Питание доставляется КП «Школьное питание», – написала одна из участниц сообщества Анастасия, добавив фото, глядя на которое, трудно найти слова…

Некоторые школы уже становятся очагами инфекции

Но несмотря на все меры безопасности в некоторых школах случаи инфицирования все же фиксируются. Даже не начав обучение, в Киеве 31 августа закрыли на карантин учебно-воспитательный комплекс №240 «Социум». Там у двух учителей, которые контактировали с 21 сотрудником, диагностировали COVID-19. Поэтому учеба в этой школе 1 сентября началось в дистанционном режиме.

В Василькове под Киевом закрыты на двухнедельный карантин филиал общеобразовательной школы №2 в связи с выявлением коронавируса у одного из учителей. Об этом сообщил мэр Василькова Владимир Сабадаш.

«Учитывая инструкции Министерства здравоохранения, у нас нет другого варианта, кроме как закрыть учебное заведение на карантин. Это означает, что 356 учеников и 21 учитель обязаны находиться в режиме изоляции сроком 14 дней», – написал он на Facebook.

Обнаружили коронавирусную инфекцию и в общеобразовательной школе I-III ступеней №32 в Виннице. 2 сентября болезнь подтвердили у учителя и одного из учеников, который был на первом звонке. В результате весь класс отправили на карантин. Информацию подтвердил главный санитарный врач Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Степан Томин. Он добавил, что руководству школы дали рекомендации отправить всех контактных лиц на самоизоляцию,сообщает местный сайт «20 минут».

А в Ивано-Франковске каникулы сразу продлили до 11 сентября - поскольку город попал в «красную» карантинную зону, о чем рассказал городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире «Громадського радио». Он, правда, убежден, что город ошибочно отнесли к «красной» зоны. «По всем показателям мы между" зеленой "и" желтой ", если взять показатели, а не учитывать, что в Ивано-Франковск свозят всех пациентов со всей области. И не только нашей области, но и соседних - Тернопольской и Закарпатской. Поэтому люди не понимают, почему мы не можем дать детям возможность учиться с соблюдением всех санитарных требований», - сказал городской голова.

Правительство обещает жесткий контроль

Впрочем эпидемиолог Андрей Александрин смотрит на ситуацию без оптимизма: «Скоро мы увидим, насколько система действительно подготовилась к учебному году». Он прогнозирует, что через месяц школы придется снова закрыть, поскольку основные вопросы по организации оказания помощи при COVID-19 до сих пор не решены.

В правительстве ситуацию с заболеваемостью в школах без внимания не оставляют - там сообщили, что учебные заведения будут проверять на соблюдение противоэпидемических мер. Выборочные проверки проведут в пяти школах каждой области, сообщается на сайте Кабмина.

«Случайным образом должны быть проверены не менее 5 учебных заведений в каждой из областей. Особенно стоит обратить внимание на школы в отдаленных районах, поскольку в областных центрах ситуация более или менее стабильна», - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Контролировать процесс проверок, а также ситуацию в учебных заведениях глава правительства поручило главам областных и районных государственных администраций. Как такие проверки будут выглядеть и будут ли они эффективны, пока до конца не ясно, ведь выявить инфекцию можно только с помощью тестирования. А с ним, как известно, проблемы.

Юлия Горбань, Киев

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