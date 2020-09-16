Минобразования vs директора школ

Не прошло и двух недель с 1 сентября, как Минобразования вдруг разродилось письмом к департаментов образования всех областей Украины, в котором на пальцах объяснил, что будет с директорами школ, если они не будут соблюдать требования законодательства об охране здоровья. Им светят не просто штрафы, а заключения.

Говорят, причиной такого письма стала ситуация в Тернополе, где местные власти решили не закрывать школы, несмотря на то, что город оказался в красной зоне. И чтобы завтра «подвиг» Тернополя не повторили, правительство решило ударить из всех орудий: кроме письма МОН, Тернопольской школы прошел рейд полиции, и на директоров начали составлять админпротоколы за игнорирование ограничений красной зоны. И это подействовало слабо. Как сообщает местное издание terminovo.te.ua, админпротоколы обжаловать в судах юристы горсовета.

Проверки ожидают и всю Украину. По поручению премьер-министра Д.Шмигаля, специально созданные рабочие группы будут проверять учебные заведения на предмет создания в них безопасных условий с учетом эпидситуации.

С одной стороны, проверки нужны, потому что требования карантина в школах иногда таки нарушают и учителя, и родители. Вы видели фото из линеек на 1 сентября - толпы, спущенные на подбородок маски? Да, это было не в школах, но было. И за такие и другие вещи директора действительно должны нести ответственность.

С другой стороны, со временем пандемия набирать обороты, и красных точек в стране будет все больше. Как там учиться дети Что государство может им предложить? Дистанционное обучение? Оно, к сожалению, не находит поддержки у многих родителей и даже учителей. И не только потому, что некуда девать детей. В основном наша система образования к нему не готова - нет оборудования, нет методик, нет, в конце концов, единой национальной электронной платформы, наполненной качественным учебным материалом. И родители это понимают, поэтому и выступают против дистанционки и не хотят закрытия школ.

Если разобраться, то больше всего боятся дистанционного обучения те, кто его настоящего и не видел, чьих детей учили с помощью задач в Вайбери или проводили уроки нерегулярно. Понятно, что повторение такого «обучения» не хочется. Но как же грустно и стыдно, что в информационную эпоху кто-то собирает подписи под петициями против применения современных технологий, за которыми будущее.

Справедливости ради надо сказать, что почва для дистанционного обучения надо было готовить давно, а не за несколько месяцев лета. И это уже когда-то пытались сделать , и все закончилось уголовным делом, причем даже не при нынешнем МОН.

А сейчас, когда учебный год уже начался, качественную дистанционку готовить поздно. Однако Минобразования может поддержать учебные заведения, приняв такие нормы и правила, при которых школы могли бы гибко подстроить образовательный процесс к условиям пандемии.

«Я как директор киевской школы вообще не почувствовал помощи министерства, - сказал в эфире ток-шоу« Свобода слова »Савика Шустера Дмитрий Ламза, обращаясь к заместителю министра образования Андрея Витренко. - Когда вы с нами сядете в одну лодку? ».

Очевидно, что Минобразования теперь разделить ответственность с директорами школ и сделать то, что еще не поздно сделать. Что именно, мы спросили директоров школ.

В своем письме МОН напоминает о требования Государственных санитарных правил и норм устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса (ДСанПиН). И с этим никто не спорил, если бы не тот печальный факт, что ныне действующие правила устарели - их принято 20 лет назад. Новые правила давно разработаны и уже даже прошли общественное обсуждение, и до сих пор не приняты. И тянется эта история очень давно, со времен предшественников Сергея Шкарлета. Может, хоть сейчас дело доведут до конца?

Директора говорят, что им не хватает четких рекомендаций . «У нас каждые несколько месяцев меняются инструкции: то носите на уроках маски, то не носите, - говорит знакомый директор школы. - Представляете, три десятка человек без защиты и социальной дистанции в одном помещении? А о том, какими должны быть действия школы в случае выявления больного CОVID, нам объяснили за несколько дней до 1 сентября ».

Директора, с которыми я общалась, жалуются, что до сих пор не понимают некоторых моментов. Например, как определить, кого считать контактным к больному. Братцы и сестрицы одноклассников больного ребенка - контактные? А их родители? Директора рассказывают, что некоторые мамы детей, которые сидят дома на изоляции, приходят в школу по разным делам, и попробуйте им что-то возразить. Когда надо изолировать ребенка и сообщать соответствующие службы - при каждом чиха и температуре 37 или нет?

«Для врачей есть протоколы, они нужны и для директоров! - говорит директор столичного лицея. - И их стоит обновлять чуть ли не каждую неделю, учитывая новый опыт и ситуацию в стране. Никто нас не учил работать в условиях пандемии. Мы не инфекционисты, а учителя и завхозы. Теперь всего учимся на ходу ».

Государство не выделило средств на антисептики и маски. В местной власти они не всегда есть. Неделю назад министр Сергей Шкарлет обещал в телеэфире, что с ковидного фонда на это выделено три миллиарда. А потом - тишина. Как сообщила в Фейсбуке депутат Юлия Гришина, многочисленные попытки МОН найти средства не дали результата. И теперь народные избранники зарегистрировали проект постановления парламента, которая требует от правительства выделить средства на средства защиты и на зарплату учителям с ковидного фонда. А за окном, напоминаю, уже 11 сентября, и «Аннушка уже разлила масло» ...

Зато на совещании в МОН, по нашей информации, руководителей региональных департаментов образования просили отчитаться, что сделано и сколько литров антисептика закуплено для школ. На что одна из руководительниц спросила: «Как МОН может проверять то, чего не дало?».

Минобразования не адаптировало норм организации обучения к условиям пандемии. Хотя на это были весна и все лето. Такое впечатление, что чиновники не знали, что пандемия будет продолжаться и после 1 сентября.

Еще в середине августа департамент образования и науки Киева направил в Минобразования письмо, где были собраны предложения директоров школ о важных нормы. Но ответа, как и нормами, пока нет. Вот пример, который привел Дмитрий Ламза в эфире ток-шоу: «Группа продленного дня открывается, если в ней не менее 30 детей. То есть мне надо собрать в одну группу детей из трех классов. Но в ваших рекомендациях сказано, что я не могу совмещать детей. Мне сразу искать адвоката? ». На что чиновник ответил: «На сегодня мы видим эту проблему и будем работать над ее решением». Это было 11 сентября. Серьезно? Учебный год уже начался, а в МОН еще только «будут работать»? «Вы считаете, что мы безответственные, а мы считаем, что работаем», - ответил на критику Андрей Витренко в эфире «Свободы слова».

Большая проблема - организация работы учителей. И дело здесь не только в повышении зарплаты, на которую они ждут давно. Когда в классе кто-то заболел, учитель, преподавал здесь, становится контактным лицом и идет на самоизоляцию. «Кем я заменить учителей, - жалуется директор столичной школы. - Официально они на больничном, даже если хорошо себя чувствуют. Они могли бы преподавать дистанционно для своих учеников, вместе с ними ушли на самоизоляцию, но по закону нельзя ».

Быстро выйти с больничного учитель теоретически может, но через бюрократические препоны это удается нечасто. Нужно сдать бесплатный тест на ковид, а для этого необходимо взять направление у семейного врача. Учителя рассказывают, что из поликлиники их гоняют в школу за справкой, подтверждающей, что они действительно контактные. Вот и получается, что человек, который потенциально может быть больной, едет в свою школу по бумажке, а потом сидит под кабинетом врача среди больных. «Учителей надо беречь, - говорит знакомый директор школы. - Они рискуют сегодня, как и врачи, а защищены меньше. Я не понимаю, зачем их гонять с бумажками и справками, если в случае выявления больного школа подает в соответствующие службы данные о всех контактных лиц, включая информацию об их семейных врачей. Неужели нельзя как-то координировать передачу данных? ».

И если педагог получил направление на анализ, нужно подождать очереди, а потом результата. Иногда это длится те же две недели, что и изоляция. Поэтому некоторые учителя идут сдавать анализ на ковид за собственные средства, чтобы быстрее вернуться на работу. Но надолго ли хватит их зарплаты?

Кстати, перед 1 сентября из школ уволились некоторые педагоги, потому что не хотели рисковать своей жизнью. В Киеве перед началом учебного года было 16 вакансий директоров, а недавно к ним добавилась еще одна.

Между тем заболеваемость растет. Например, по Киеву на конец прошлой недели были полностью закрыты на карантин две школы, а еще в 52 - закрытые отдельные классы. То есть каждая восьмая школа столице уже испытала влияние пандемии.

Совершенно ясно, что дальше ситуация только обостряться. Организовать дистанционное обучение во всех школах государство уже не сможет, поэтому качественно учиться во время пандемии смогут не все, и еще больше углубится неравенство в образовании. Она и так чувствовалась между городом и деревней, между лицеями и обычными школами в спальных районах.

Сейчас ситуация в образовании напоминает поезд, который мчится на бешеной скорости, не разбирая дороги. А пассажиры и машинист делают вид, что все идет по плану, - куда же он доедет конце концов. И только проводники разносят чай по инструкциям и периодически слышат нервные крики начальства, что если чай будет заварен неправильно, то всех посадят или оштрафуют. И когда поезд летит неизвестно куда, машинист не может закрывать глаза и уши. Иначе зачем он нужен?

В Минобразования еще есть время засучить рукава и поработать. А уже потом проверять и наказывать за нарушения.

Оксана Онищенко

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