Работодатель "на дом": что внесли в новые правила дистанционной работы

Ведь одно, когда сотрудники могут работать удаленно и это никоим образом не влияет на результат работы, поскольку есть четкие критерии, другой вопрос - перепрофилирование специальностей, которые должны работать именно в определенных специальных условиях. И не факт, что удаленная работа будет такой же качественной. Ведь условия труда сотрудника - одна из составляющих качественного результата.

А как понять и законодательно обосновать, имеет сотрудник все необходимые условия для дистанционной работы? Ведь в условиях жесткой конкуренции, в том числе и на рынке труда, у работодателей, в основном, нет времени разбираться, почему та или иная работа была выполнена некачественно. Сотрудника увольняют за "профнепригодность", а защитить себя, даже в случае, если он работает официально или по контракту - сотрудник не может.

В конце концов, депутаты зарегистрировали проект закона, в котором прописаны правила работы украинском на удаленной работе. Например, работодатель может прийти домой к сотруднику и проверить, есть ли у него условия для работы дома.

Эксперты разобрались, как изменится работа дома, какие права и обязанности появятся у работников

Дистанционка стала опасной

Удаленная работа стала едва ли не единственным решением практически для всех сфер малого и среднего бизнеса после введения жесткого карантина в Украине. Но именно в тот момент с удаленной работой возникало немало проблем, которые касались не только самой возможности работы из дома. Речь идет и о системе безопасности компаний. Ведь к внутренним данным баз данных приходилось давать доступ для входа извне. А чем больше "дыр" - тем выше риск хакерской атаки.

Самым сложным стало перевести большое количество сотрудников на "дистанционку", рассказывает Надежда Омельченко, вицепрезидентка компании "ИТ-Интегратор".

"Если раньше удаленным доступом пользовались единицы, то буквально за неделю нужно было организовать его для сотен, а в некоторых случаях для тысяч сотрудников", - рассказывает Надежда Омельченко.

Часто оборудования для удаленного подключения сотрудников к корпоративным сетям просто не выдерживало нагрузки, говорят работодатели. Параллельно нужно было организовать контроль за действиями работников и защиту от утечки корпоративной информации.

"Мы - ИТ-компания и поэтому сами по себе быстро и без задержек перевели сотрудников на удаленную работу. Но мы столкнулись с проблемными организационными факторами. Первое время некоторым нашим сотрудникам было достаточно сложно наладить нормальный рабочий процесс. Ведь, члены семьи и домашние животные тоже оставались дома. Впоследствии, конечно же, и этот вопрос был решен ", - добавляет Надежда Омельченко.

Сейчас компания работает по гибкому графику - три дня в неделю сотрудники в офисе, два дома.

Были и другие проблемы. Например, у работника дома мог сломаться компьютер, исчезнуть интернет, электричество или случиться что-то еще. Такие случаи в трудовом законодательстве не учтены, как и правила работы на дистанционной форме, говорит Николай Дорошенко, директор компании DvaCom.net.

"Понятие" полная "и" надомная "работа не различались вообще. Работодатель не может высказать свои претензии при возникновении проблемных ситуаций или недоразумений", - отмечает Николай Дорошенко.

Верховная Рада еще в марте ввела в законодательство понятие "удаленной" и "надомного" работы. Но изменения принимались в спешке без учета других особенностей трудового законодательства, говорит Алеся Павлинский, советник-практик трудового и корпоративного права M & A АО Arzinger.

"В моей практике у работодателей и работников начало возникать много вопросов относительно толкования новых норм и их соотношение с уже действующими. Например, возникали вопросы, как знакомить работников с приказами работодателя дистанционно, как обеспечить требования по охране труда в частном доме работников, как определять рабочее место работников (согласно ст. 25 КЗоТ при заключении трудового договора запрещается требовать сведения о регистрации места жительства) и прочее ", - прокомментировала Алеся Павлинский.

Что пишут в новых правилах

Нардепы решили исправить ситуацию и уточнить правила работы удаленно в законопроекти №4051. Если он будет принят, то появится четкое разграничение, что такое "удаленная работа" и "работа на дому".

Удаленная работа - это когда работник выполняет работу не в помещении работодателя, а сам выбирает, где работать и сам отвечает за безопасность и наличие условий для работы. Удаленная работа может чередоваться с выполнением работы на территории работодателя.

Работа на дому - работник работает дома и не может сменить место работы без ведома работодателя. При этом работодатель должен обеспечить сотрудника техникой и инструментами для выполнения работы.

При «надомной работе" на сотрудников "распространяется общий режим работы предприятия", если в трудовом договоре не прописаны другие условия. За "дистанционной работы", напротив, работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, на них не распространяются правила внутреннего трудового распорядка.

В этом же проект закона прописаны новые права и обязанности работодателей и работников:

работодатель может проверять жилищно-бытовые условия работника на наличие безопасных условий для работы дома;

работа на дому не должна влиять на зарплату или права сотрудника;

работодатель обязан вести учет всех работников, работающих дома, а также вести регистрационные списки рабочих задач, порученных работнику (в таком списке указывается время на выполнение задания, тарифная ставка оплаты труда, а также расходы, которые возникли у работника через работу дома и размер выплаченной компенсации)

работодатель вправе при составлении трудового договора об удаленной работе получать данные о том, где живет сотрудник, или о месте, где он будет работать;

сотрудник полностью материально ответственный за технику и инструменты, оказывающий работодатель для работы из дома;

сотрудник, который работает удаленно, должен иметь возможность изучить внутренний трудовой распорядок, коллективный договор, другую документацию, которая регулирует рабочие отношения;

работодатель должен ознакомить удаленного сотрудника с правилами охраны труда, в частности, с помощью видеосвязи;

работник, у которого есть ребенок до трех лет, имеет право работать дистанционно.

В общем, законопроект не вносит каких-то революционных изменений, а лишь уточняет и упорядочивает изменения по дистанционной и работы дома, а также гибкого режима работы, которые были введены в в марте, отмечает Алеся Павлинский, советник-практик трудового и корпоративного права юридической компании M & A АО Arzinger .

"Законопроект устраняет несколько правовых коллизий. Например, что предупреждать о переходе на гибкий режим или дистанционную работу нужно за два месяца (по общему правилу для изменений существенных условий труда). В условиях карантина это нереально, поэтому все на практике закрывали глаза на это нарушение. законопроектом четко регулируется возможность не соблюдать двухмесячного срока как раз на время угрозы распространения пандемии и других чрезвычайных ситуаций ", - отмечает Павлинский.

В общем работодатели считают, что законопроект упростит рабочие отношения с сотрудниками. По меньшей мере, он разграничивает понятия дистанционной работы и работы дома, и уже четко регулирует права и обязанности как работников, так и работодателей.

"Действующий Кодекс законов о труде Украины принят еще в 1971 году, и на сегодня его нормы не полностью учитывают современные потребности работодателей и работников. Считаю, что новый закон должен не просто упростить отношения, но и значительно помочь. Поскольку не менее он разграничивает понятия дистанционной работы и надомной, и уже более четко регулирует права и обязанности как работников, так и работодателей. ", - говорит Дарья Колесниченко, начальница договорного отдела государственной IT-компании" Инфотех ".

Кто будет иметь больше ответственности

С одной стороны, у проекта закона есть положительные стороны.

Например, урегулирован вопрос материальной ответственности работников за ущерб, причиненный имуществу работодателя, говорит Колисниченко. А именно предусматривается возможность заключения письменного договора о полной материальной ответственности с работниками, выполняющими работу по трудовому договору в дистанционном или надомную работу и пользуются оборудованием и средствами работодателя.

"Кроме того, новый Закон предусматривает утверждение типовых форм трудового договора в надомной и дистанционной работе, имеет в свою очередь также помочь учесть все особенности при оформлении трудовых отношений. Достаточно позитивным шагом также считаю введение нормы о праве работника, имеющего ребенка в возрасте до 3 лет, или осуществляет уход за ребенком в соответствии с медицинским заключением до достижения им шестилетнего возраста, выполнения своей работы дистанционно ", - добавляет Дарья Колисниченко.

В проект закона внесли обследования жилищно-бытовых условий представителями работодателя с участием профсоюзного органа. В некоторых случаях проверить жилье могут и представители санитарного и пожарного надзора.

"Не совсем понятно, как эта норма будет уживаться с предоставленной в ст. 30 Конституции гарантией неприкосновенности жилища. К тому же провести расследование несчастных случаев дома у работника без его согласия практически невозможно", - говорит Алеся Павлинский.

А полная материальная ответственность дистанционных и надомных сотрудников будет больше, чем руководства. По трудовому законодательству, ответственность руководителей высшего звена, или директоров ограничена месячным заработком, замечает Павлинский.

Неясным остается и пункт о компенсации расходов, возникших из-за дистанционную или работу на дому. В проект не уточняется: речь идет об обустройстве рабочего места дома, или о компенсации коммунальных платежей и т.п.

"Необходимо понимание, что именно имеется в виду под компенсацией расходов. Будут разработаны нормы компенсаций и чем они будут регулироваться и контролироваться? В то же время, следует помнить, что, по сути, сотрудник также экономит, работая дома: это и время затраченное на дорогу расходы на транспорт и обед, который можно приготовить дома ", - отмечает Надежда Омельченко.

Но в итоге удаленная работа может даже помочь сократить расходы для работодателя, если правильно наладить работу, уверена Дарья Колисниченко. Например, за счет сокращения расходов на содержание офиса, уменьшение арендной площади, если оно арендуется. К тому же сократятся расходы на коммунальные услуги, тарифы на которые для бизнеса почти вдвое больше, чем для бытовых потребителей, а также расходы на бумагу за счет перехода на электронный документооборот.

Виталий Андроник

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