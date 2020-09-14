Вводите личный карантин!

К сожалению, через полгода оттягивания пика эпидемии в Украине, приходится констатировать, что это время не было использовано эффективно для подготовки медицинских учреждений - уже сейчас больницы Киевщины, Житомирщины, Хмельниччины сообщают о полной занятости коек. В больницах Тернополя и Одессы не хватает медиков. То есть именно сейчас Украина оказалась в ситуации, которую Европа переживала еще весной.

В то же время, несмотря на то, как много людей перестали соблюдать противоэпидемические правила, становится понятно, что ситуация с заболеваемостью в дальнейшем будет только хуже. Но этот материал для тех, кто ищет ответы, как все же обезопаситься и установить ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАРАНТИН, если элементарные правила безопасности упорно не хотят соблюдать окружающие.

Адаптироваться к угрозе - это нормально, но не надо о ней забывать

Никак не получается обойти этот странный факт: хотя заболеваемость в Украине с весны выросла втрое, люди не стали больше беспокоиться. Как раз наоборот - успокоились и понемногу стали возвращаться к привычному образу жизни, наплевав на безопасность собственную и других. Почему так происходит? Этот феномен объяснял научный руководитель Института когнитивного моделирования, психиатр Спартак Суббота.

С одной стороны это вызвано недостатком опыта, связанного с этим явлением. «Человек прогнозирует варианты развития ситуации, основываясь на собственных воспоминаниях, поэтому такой процесс необъективен и часто вводит в заблуждение», - отмечает специалист. То есть человеку, который не сталкивался с коронавирусной болезнью лично, кажется, что ее просто не существует. С другой - происходит десенсибилизация, то есть снижение чувствительности к любому раздражителю при систематическом воздействии этого раздражителя, пример которого - привыкание к вождению автомобиля. То есть это, можно сказать, нормальное явление. Поэтому психиатр говорит, что о существовании угрозы и о том, как от нее защититься, надо постоянно напоминать. Но важно апеллировать к тем, кто готов слушать, иначе это пустая трата ресурса.

Поэтому, за таким советами мы обратились к врачу-эпидемиологу, председателю ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрею Александрину. Он регулярно проводит тренинги по инфекционной безопасности на предприятиях и в учреждениях по всей стране и отмечает, что COVID-19 вынес на поверхность ошибки, которые многие из нас делают по отношению к собственному здоровью и безопасности. «Когда мы работаем на предприятиях или в коллективах, я всегда спрашиваю: у вас есть проверенный врач, к которому вы можете обратиться в случае обнаружения COVID-19. Оказывается, большинство таких врачей еще не нашли», - говорит специалист. Поэтому он подчеркивает, что сейчас время об этом задуматься, особенно, если в семье есть люди из группы риска, ведь именно по ним коронавирусная инфекция наносит сильный удар.

Семь правил, которые помогут уберечься нам всем до появления вакцины

Далее со слов специалиста по инфекционной безопасности приводим основные правила, о которых должен помнить каждый, кто хочет максимально обезопасить себя, даже в условиях игнорирования опасности другими.

Оценивайте риски. Каждый человек должен оценивать инфекционные риски, когда заходит в помещение, где находится больше двух человек. Если человек заходит в любое помещение, и видит, что там есть человек с простудным заболеванием - то есть кашляет, чихает, то лучше перенести визит. Более того - надо перестать быть толерантными к больным, особенно в рабочем коллективе. «Я призываю принять в коллективах такое правило: заболел - сиди дома. Хватит ходить на работу и инфицировать других», - говорит Андрей Александрин.

Продолжайте сохранять дистанцию. Во время эпидемии COVID-19 одним из ключевых правил должно быть соблюдение дистанции. Согласно исследованию СDС (Центр по контролю и профилактике заболеваний в США), между двумя людьми должна сохраняться дистанция в 6 футов - 183 см. В закрытых помещениях дистанция должна быть не менее двух метров.

Качественно мойте руки с мылом. Причем использовать следует жидкое мыло, поскольку твердое служит средой для развития патогенов, в том числе SARS-CoV-2. Алгоритм мытья рук такой: сначала смачиваем водой, затем добавляем жидкое мыло и намыливаем руки в течение 20 секунд. 5-10 секунд, как это делает большинство, недостаточно - за это время даже механически нельзя убрать грязь и патогены. После этого мыльную пену надо тщательно смыть проточной водой. Важно! Детям противопоказано использовать антисептики из-за риска возникновения аллергий. Поэтому детям рекомендуется только мытье рук с мылом, а если такой возможности нет - то достаточно механически вытереть руки обычными влажными салфетками. При этом антибактериальные салфетки тоже лучше не использовать. Да и взрослым использовать антисептик следует тоже не часто - только если нет возможности помыть руки с мылом. Мыть руки с мылом, а затем обрабатывать их еще антисептиком - тоже неправильно.

Проветривайте помещение. Чем чаще мы будем это делать - тем лучше: перед тем, как ложимся спать, когда приходим на работу, домой. В течение рабочего дня проветривание желательно делать каждый час, а если погода позволяет, то все время держать окна открытыми. «Обращаю внимание, что во время пользования общественным транспортом нужно открывать окна. - отмечает эксперт. - Сейчас люди стали более ответственно относиться к ношению масок в транспорте, но без открытых окон эффективность этой меры низкая. Ведь доказано, что достаточно 15 минут пребывания в закрытом помещении с инфицированным человеком, чтобы заразиться. Поэтому в транспорте должен быть хотя бы незначительный сквозняк».

Носите маски. Надевать маски нужно в закрытых помещениях, особенно, если мы находимся в магазинах, аптеках. И конечно, носить маску на подбородке не имеет смысла. «Я бы советовал сшить около 20 масок из ткани, которых хватит на все время борьбы с COVID-19. Запасаться масками или респираторами с клапанами при COVID-19 не стоит. Ведь ношение масок призвано защитить людей, вокруг, от возможного распространения инфекции. Если мы используем маску или респиратор с клапаном, то на выдохе клапан открывается и аэрозоль выходит наружу. Это неправильно», - объясняет Андрей Александрин.

Если заболели - сидите дома. Бойтесь разносить инфекцию среди друзей, знакомых, коллег. Собственное состояние тоже от этого ухудшится. Тем более, что сейчас много профессий вообще позволяют работать из дому, что позволит не подвергать опасности окружающих.

Вакцинируйтесь от гриппа. Впереди нас ждет еще и неотвратимая эпидемия гриппа, которая тоже ежегодно уносит жизни людей. Поэтому сейчас критически важно избежать «наложения» вирусов. А особенно это касается людей из группы риска.

Надеемся, что всем, кто «не заражен конспирологией» о «всемирном заговоре» и «вымысле врагов», хватит ответственности, терпения и внимательности, чтобы соблюдать эти несложные правила. А еще, не надо стесняться напоминать об этом тем, кто угрожает безопасности вашей и ваших близких. И пусть им это 1000 раз не нравится!

В завершение. Если верить последним сообщениям от разработчиков вакцины, она может быть готова даже раньше, чем обещали - к концу этого года. Поэтому впереди, возможно, путь меньший, чем мы уже прошли, что вселяет некоторый оптимизм.

Юлия Горбань, Киев

Источник