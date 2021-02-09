Удаленная работа “в законе”: за что часть специалистов его критикует

В частности, разделив понятия дистанционной и надомной работы, утвердив их правила и особенности правоотношений "удаленных" работников с работодателем.

322 народных избранника поддержали законопроект №4051 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной, надомной работы и работы с применением гибкого режима рабочего времени". При подготовке документа ко второму чтению удалось сгладить ряд "острых углов", о которых ранее говорили эксперты. Впрочем, учтены далеко не все критические замечания, что, в частности, может, с одной стороны, неоправданно усложнить жизнь работодателям, с другой - добавить проблем работникам, на которых перекладывается часть ответственности работодателя.

Надомная и удаленная работа: теперь не спутаешь

Новые для отечественного законодательства понятия "надомная" и "удаленная работа" народные избранники ввели еще в марте - при принятии первого "антикоронавирусного" закона. Однако четкого разграничения между ними до сих пор не было. Новый законопроект ликвидирует этот пробел, по-разному определяя права и обязанности работодателя и работника в организации производственного процесса и их ответственность за обеспечение надлежащих условий труда. В случае с надомной работой такая ответственность лежит исключительно на работодателе. А работник обязан выполнять поставленные задачи только на четко определенном "боссом" рабочем месте и с соблюдением утвержденных им правил и графиков. Изменить фиксированное рабочее место можно только по независящим от работника причинам, заранее, за три дня, известив об этом собственника или уполномоченный им орган.

А вот при дистанционной работе работник может самостоятельно выбирать рабочее место - хоть на даче, хоть на курорте... При этом именно он должен создать для себя безопасные и безвредные условия труда. И, соответственно, несет ответственность за это своим кошельком и здоровьем. При выполнении дистанционной работы работодатель отвечает только за безопасность и надлежащее техническое состояние того оборудования и средств производства, которые он передал работнику. Если же работаешь на собственной технике - сам должен контролировать ее безопасность.

Вот как это сформулировано в законе: "Удаленная работа выполняется работником вне помещений работодателя в любом месте по его выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий. Надомная работа выполняется работником по месту его жительства или в других заранее выбранных им помещениях, характеризующихся наличием закрепленной зоны, технических средств (основных производственных и непроизводственных фондов, инструмента, приборов, инвентаря) или их совокупности".

Еще одна особенность – распределение "удаленным" работником рабочего времени на свое усмотрение и возможность не подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка (если такая обязанность не регламентируется трудовым договором).

Однако, в обоих случаях общая продолжительность рабочего времени должна соответствовать определенным законодательством и внутренними правилами предприятия нормам (продолжительность рабочего времени не может быть меньше, чем установлено для каждого работника трудовым договором или приказом о зачислении на работу, и не должна превышать 40 часов в неделю).

После принятия изменений в законодательство о труде этом, очевидно, будут уделять больше внимания. Потому что пока имеем обратную (мировую) тенденцию. По данным исследований компании NordVPN Teams, специализирующейся на поддержке бизнеса, сотрудники, которых из-за пандемии перевели на дистанционную работу, работают из дома на два часа дольше, чем в офисе. И имеют большую нагрузку, чем до COVID-19. Опрос, в частности, показал, что, работая дома, люди делают короткие обеденные перерывы, часто работают, несмотря на болезнь. И вообще иногда речь идет о полном отсутствии разграничения между рабочим и свободным временем, когда к выполнению поставленных руководством задач люди возвращаются даже ночью. После принятия нового закона у работников появится больше возможностей говорить "нет" в ответ на "сверхурочные требования" начальства, - убеждены отраслевые эксперты.

Среди позитивов нового документа - норма о возможности улаживания всех бюрократических процедур на предприятии дистанционно, через электронную почту. Хотя во многих учреждениях и организациях так действовали и до принятия нововведений.

Отдельно упомянем о предоставленной отныне возможность предусмотреть для работника смешанный график работы, при котором работа в офисе может чередоваться с дистанционной.

Что учли при доработке ко второму чтению в ВР

После принятия документа в первом чтении его авторов раскритиковали за попытку ввести "лишние" бюрократические процедуры, которые не только могли добавить хлопот работодателям, но и негативно сказаться на приватности жизни работников. Речь идет, скажем, о требовании к работодателям вести обязательный учет всех работников, которым они предоставляют работу дома, причем отдельно женщин и мужчин (зачем такая норма была заложена, понять невозможно, но было... - Ред.). Также работодателей хотели обязать вести регистрационные листы рабочих заданий с указанием времени, отведенного для выполнения, тарифной ставки оплаты труда, расходов работника, удержаний из заработной платы и т.п. В новой редакции законопроекта таких требований уже нет. Что можно считать победой здравого смысла. Как и отсутствие в окончательном варианте документа нормы о необходимости проверки "надлежащих жилищно-бытовых условий" работника комиссией в составе представителей работодателя, профсоюзного органа, а иногда - и санитарного и пожарного надзора. Согласитесь, далеко не каждый из нас по тем или иным причинам "мечтает" о таких визитах. Начиная с элементарного - не сделали ремонт в квартире или не успели вовремя убрать, что теперь активно могут обсуждать коллеги, - до лежачих родственников или личных особенностей, которыми хочется делиться со всеми.

“Хорошо, что при подготовке документа ко второму чтению народные избранники отреагировали на критику и отказались от излишнего регулирования, - говорит в комментарии Укринформу президент Гуманитарного центра Андрей Кривонос. - Хотя считаю, что это направление вообще не требовало такого внимания со стороны государственных органов и законодательного регулирования. Ведь нам нужно акцентировать именно на договорных отношениях между сторонами трудовых отношений. И детализировать, что такое "удаленное рабочее место", что такое "надомная" или "удаленная работа", считаю, неуместно. Ведь вариантов может быть гораздо больше, чем предусмотрел законодатель». Поэтому, по мнению эксперта, законодательные изменения можно было бы изложить одним абзацем, предусмотрев формулировку: "условия труда определяются сторонами по договору". Но при этом должны быть учтены: наличие времени для отдыха, рабочего инструмента, доступа к каналам связи.

... А что не учли

"Возможно, отдельным пунктом следовало бы предусмотреть компенсацию расходов работника на создание рабочего места. В качестве примера неурегулированности - такой момент: работодатель решает, что его работник будет работать удаленно. И покупает ему ноутбук или рабочий стол. Попадает ли это в налогооблагаемый доход? Законодатель на этот вопрос не ответил. Ведь формально, если мы передаем человеку материальные ценности, их надо отнести к ее налогооблагаемому доходу с уплатой 18% стоимости... Поэтому в большинстве случаев владельцы и бухгалтеры предприятий, убежден, не будет обращать на это внимания. Иначе это отпугнет работников, которых обяжут еще и платить налоги за обеспеченное работодателем рабочее место", - считает господин Кривонос.

То же касается и отсутствия в новом документе четкого механизма возмещения амортизационных расходов работника в рабочих целях. Речь об использовании его оргтехники и компенсации стоимости ее возможных ремонтов, плату за электроэнергию, возмещение телекоммуникационных расходов и т.д. Статьей 125 Кодекса Законов о труде предусмотрено, что работники, использующие свои инструменты для нужд предприятия, учреждения, организации, имеют право на получение компенсации за их износ (амортизацию), а работодатели, по согласованию с работником, определяют размер такой компенсации и могут ее выплатить. Но ведь речь идет о праве, а не об обязанности...

Фактически ничего не изменилось и с принятием нового закона. С одной стороны, документ предусматривает, что "порядок и сроки выплаты работникам компенсаций за использование принадлежащих им или арендованных ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и других, порядок возмещения связанных с выполнением удаленной работы расходов определяются трудовым договором об удаленной работе". Но форма большинства таких договоров соответствующих положений не содержит. И вносить их в документы в будущем - полностью зависит от доброй воли работодателя. Ну еще разве что от активности и "зубастости" профсоюзов и настойчивости самих работников. Поэтому часть специалистов считает, что обязательность такого пункта трудового договора об удаленной (надомной) работе следовало бы закрепить законодательно.

В свою очередь эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский не считает отсутствие такой нормы какой-то проблемой. По его мнению, эти вопросы можно решить и в рамках действующего законодательства. В частности, при заключении между работником и работодателем дополнительного трудового договора о работе "на удаленке". В целом же Павловский называет внесенные в трудовое законодательство изменения вполне оправданными и логичными: "Верховная Рада фактически легализовала ситуацию, сложившуюся в стране в связи с коронавирусом. Когда все работы, которые только можно производить за пределами офисов, по взаимному согласию работодателей и работников начали выполнять дистанционно. Единственным условием является возможность для работодателя проконтролировать текущий результат - например, за неделю или за месяц работы", - говорит эксперт в комментарии Укринформу.

Владислав Обух, Киев

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