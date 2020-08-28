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В Минздраве назвали три города, где может усилиться эпидемия коронавируса

28.08.2020 / 13:14
Заболеваемость COVID-19 может вырасти в Запорожье, Черкассах, Чернигове.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы отслеживаем показатели, указывающие на динамику, чтобы мы могли влиять на ситуацию через нашу систему, чтобы на местах думали, где растет заболеваемость, почему растет и как. И мы можем предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка.

Сейчас мы видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, пошел Чернигов. То есть нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев".

По словам Ляшко, Минздрав регулярно информирует регионы о результатах мониторинга ситуации с распространением COVID-19.

Главный санврач говорит, что Минздрав коммуницирует с главами администраций. Однако есть вопрос приближающихся местных выборов, которые могут влиять на решения властей на местах.

Напомним: Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года. Ограничения и зонирование территорий по цветам действовать как минимум до 1 ноября.

Правительство также усилило ограничения: в зеленой зоне: запретили работу развлекательных заведений и концерты.

Источник

коронавирус, Минздрав, COVID-19
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