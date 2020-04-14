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В Минздраве рассказали, сколько больных COVID-19 одновременно выдержит медицинская система

14.04.2020 / 17:18
Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинская медицинская система может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных коронавирусом.

Об этом Ляшко заявил в в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Мы считаем, что на количество людей, которые будут инфицированы, которые будут с тяжелым течением и будут требовать реанимационных мероприятий. И наша предел, на который мы рассчитывали, и какого мы придерживаемся – не более 3,5 тысяч одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам пройти и коронавирусную болезнь, и в это же время лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний. От этого зависят и все другие прогнозы".

Санитарный врач в очередной раз подчеркнул, что распространение заболевания зависит от соблюдения карантина украинцами.

В то же время, на данный момент Украина идет по сценарию, при котором инфицированными будут не более 2% населения.

Напомним: в Украине по состоянию на 9 утра 13 апреля лабораторно подтверждено 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев.

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коронавирус, Минздрав, COVID-19
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