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Коронавирус в мире: Украина составила список опасных для себя стран

16.06.2020 / 14:21
Министерство здравоохранения составило список стран со значительным распространением COVID-19. В так называемую красную зону попали 50 государств, Украины среди них нет.

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы

В целом страны в списке разделены на 2 зоны - красную и зеленую. В первой - государства со значительным распространением COVID-19, в них количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тысяч населения. В зеленой зоне страны, где этот показатель составляет менее 40 больных.

Среди самых опасных стран - США, Великобритания, Армения, Беларусь, Россия и Испания. В Украине, согласно перечню, только 37 больных на 100 тысяч, поэтому она находится в зеленой зоне.

По данным Минздрава, с 15 июня в Украине введен адаптивный подход к самоизоляции/обсервации украинцев и иностранцев, прибывающих из-за рубежа. Страны делятся на 2 зоны, согласно количеству активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения.

По прибытию из красной зоны, где показатель больше, чем 40 активных случаев на 100 тыс. населения, люди будут отправляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. Из зеленой зоны, где показатель меньше 40, - будут иметь возможность не проходить самоизоляцию.

В то же время, если человек является гражданином страны красной зоны, но имеет подтверждающие документы, что в течение последних 14 дней он находился в стране зеленой зоны, будет рассматриваться только страна отправления.

Обязательным условием для всех прибывших иностранцев будет наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания COVID-19.

Источник

коронавирус, Минздрав, COVID-19
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