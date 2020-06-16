Митрополит Антоний объяснил, возможен ли переход духовных школ на постоянное обучение онлайн

Онлайн – обучение для будущих священников может быть вспомогательным форматом, полностью перейти на дистанционную форму в духовных школах невозможно.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество».

«Полноценно подготовить будущего священнослужителя по программе онлайн или дистанционно я лично считаю, что невозможно, Задание духовных школ в том, чтобы не просто дать какую-то сумму знаний молодому человеку, который готовится быть священником. Важно подготовить этого человека как личность, как доброго христианина, который потом свой опыт будет передавать тем людям, на приходе которых он будет служить», - объяснил митрополит Антоний.

По его словам, заочная форма обучения в духовных учебных заведениях – вынужденная мера. Так чаще всего проходят обучение те, кого на том или ином приходе правящий архиерей епархии выбрал из прихожан и уже рукоположил во священника.

Митрополит Антоний рассказал, что из-за карантина духовные школы в этом учебном году вынуждены были искать новые формы проведения занятий и проверки знаний студентов.

«Надеюсь, что этот опыт, особенный, исключительный опыт будет еще использован и потом, когда мы войдем уже в нормальный ритм нашего учебного процесса», – подчеркнул архиерей.

В связи с карантином в учебных заведениях, студенты Киевских духовных школ сдавали экзамены дистанционно, предзащиты также провели онлайн, а вот квалификационные экзамены и защиты магистерских работ и кандидатских диссертаций надеются провести в августе уже в обычном режиме.

Как сообщалось ранее, Киевские духовные школы принимают документы абитуриентов онлайн.