Войти | Зарегистрироваться
07:09

вторник,
01 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Публикации Страна Общество

Каким будет 1 сентября в школах в разных городах: решение за директорами

01.09.2020 / 06:03
Каким будет 1 сентября в школах в разных городах: решение за директорами
В условиях, когда ежедневно в Украине фиксируют рост количества заражений коронавирусом, вопрос о формате начала учебного года 1 сентября в школах оказался очень сложным.

В Минздраве уже разработали свои рекомендации для школ, но в каждом отдельном населенном пункте и регионе обучение начнется в зависимости от эпидемиологической ситуации. В Минобразовании в свою очередь подтвердили , что в одних школах все же решили провести праздничные линейки, в других наотрез отказались, в третьих – еще решают, как поступить.

"В постановлении Министерства здравоохранения есть пункт о том, чтобы массовые мероприятия не проводить. Но окончательное решение о формате проведения 1 сентября у нас принимает администрация школы и местные органы самоуправления", – рассказали в Министерстве образования.

Регионы готовятся по-разному

По данным Минобразования, формат и 1 сентября, и последующих дней напрямую зависит от того, в какой зоне находится населенный пункт. Например, если город находится в "красной" зоне, то о проведении линейки не может быть и речи. По данным Минздрава, сейчас в такой "красной" зоне находятся 14 населенных пунктов. Среди них – Черновцы.

"По состоянию на 25 августа городским школам рекомендовано не проводить праздничные линейки из-за ситуации в городе. Что касается учебного процесса, то окончательно будет известно в четверг – будет ли обучение дистанционным или все же смешанным", – рассказали нам в мэрии Черновцов.

В свою очередь в Житомирской области, где ситуация значительно лучше, в отдельных школах линейки проведут.

"Праздник будет в очень ограниченном режиме, – сказал нам пресс-секретарь губернатора Юрий Мельник. – Рассматривается вариант того, чтобы родителей первоклассников пускать в класс по очереди".

Подробнее о планах на 1 сентября нам рассказала директор бердичевской школы №12 Наталья Пудрий.

"У нас в школе небольшая линейка будет – только для первых и 11-го классов. Дети будут находиться друг от друга на безопасной дистанции, само мероприятие продлится 25 минут. Школьный двор у нас большой, поэтому позволяет разместить этих учеников. Первых классов у нас в школе 4, 11-й – 1. Всем остальным рекомендовано заменить линейку либо экскурсией по городу, либо пикником".

По словам Натальи Пудрий, рекомендованной темой для первого урока в этот раз является информация о коронавирусе.

"Но мы не навязываем это учителям. Не обязательно акцентировать урок на COVID, можно на теме охраны здоровья, на патриотизме. При этом даем право выбора", – сказала нам Пудрий.

По ее словам, родителям вход в школу и 1 сентября, и в последующие дни карантина будет запрещен. При этом педагог не отрицает, что какое-то исключение возможно для родителей первоклассников.

"Мы над этим сейчас думаем", – уточнила директор.

Как оказалось, в регионах, которые относятся к "зеленой" зоне, линеек также проводить не собираются.

"У нас обсуждается такой формат – встретить первоклассников и вручить им на входе в школу воздушные шарики. Эти дети идут в школу в первый раз, и важно, чтобы этот день им хоть как-то запомнился. Для всех остальных – лишь первые занятия 1 сентября", – рассказала нам учитель одной из крупнейших школ Запорожья.

В столице все будет строго

Ситуация в Киеве, который также находится в "желтой" карантинной зоне, мало чем отличается. Как рассказали нам учителя нескольких школ, они не планируют проводить линейки 1 сентября.

"Директор предварительно распорядился не проводить линейку. Такое решение принял, посоветовавшись с директорами других школ. Если не будет возмущения родителей, то решение, видимо, останется в силе. Планируется, что пройдут праздничные первые уроки, родителей в здание школ допускать не планируем. Сейчас нам часто задают вопрос, как быть с фотографированием первоклассников за партами. Обсуждается приглашение фотографа, у которого обязательно измерят температуру", – рассказала нам учитель одной из столичных школ.

Игорь Серов

Источник

школы, коронавирус, уроки
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.