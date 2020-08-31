Защитные маски из баклажанов и бриллиантов, или Как заработать на пандемии

Единственный аксессуар, популярность которого растет - защитная маска. Именно на ней стараются делать бизнес – и не только дизайнеры, но и изобретатели, приверженцы передовых технологий. “Уже разработаны прозрачные маски, которые не мешают технологиям распознавания лиц, – рассказывает доктор Комаровский, – космические маски, которые напоминают скафандр, маски с автоматической системой дезинфекции, маски из Японии, которые распознают 8 языков и стоят всего 40 долларов, маски с улыбкой, аппарат, который дистанционно надевает маски всем, кто не хочет их надевать...”. С некоторыми из этих изобретений познакомим вас поближе.

1. ПО ВИРУСАМ – ТОКОМ

Команда инженеров из Технического Университета Хайфы представила самоочищающуюся маску, которая убивает коронавирус, пропуская электрический ток через фильтр.

Основа этой разработки лежит во внутреннем слое углеродных волокон, равномерно распределенных внутри маски.

Ученые заявляют, что вирусы на такой маске погибают, когда слой волокон нагревается за счет силы тока в два ампера из легкодоступного источника, наподобие обычного зарядного устройства для смартфона, USB-соединения или других похожих кабелей.

Патент на «маску с подзарядкой» подали в США 31 марта, а сейчас исследовательская группа ведет переговоры о начале их массового производства с несколькими коммерческими структурами.

2. ПРОЗРАЧНАЯ ЗАЩИТА

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны разработали прозрачный защитный материал, который может использоваться вместо обычной медицинской маски. Через него можно дышать, а еще он не скрывает лицо врача, что, как надеются исследователи, сможет гуманизировать медицинскую профессию.

Свои маски разработчики назвали HelloMasks. Их главные преимущества по сравнению с обычными медицинскими масками — экологичность и прозрачность.

Идея прозрачной защитной маски возникла еще в 2015 году, впрочем, на ее разработку ушли два последних года. В конце концов ученым Федеральной политехнической школы Лозанны удалось найти необходимый материал, который обеспечивает такую же защиту, как и обычная медицинская маска. При этом он на 99% сделан из перерабатывающейся биомассы.

Сегодня ученые собирают деньги для того, чтобы наладить промышленное производство своих прозрачных защитных масок. Им необходим 1 миллион швейцарских франков. Предполагается, что маски начнут изготавливать уже в начале 2021 года.

3. ВОДОРОСЛИ, МОХ И ТОНОМЕТР

Спортивный бренд Reebok создал прототипы масок, которые не только защищают от опасных частиц в атмосфере, но и сообщают владельцам об уровне кислорода и других жизненно важных показателях.

“Во многих частях мира, особенно в Азии, люди часто носят маски для занятий спортом на улице. Коронавирус лишь увеличивает эту потребность", - считает глава лаборатории инноваций Reebok в Европе Дон Альберт.

Сенсорная маска от компании имеет прозрачный экран вокруг рта. Также компания хочет оснастить эту маску датчиками для отслеживания частоты сердечных сокращений и частоты дыхания, которые будут фиксироваться в приложении.

Маска-очиститель состоит из респиратора с органическим веществом, например водорослями или мхом, которые очищают воздух, поглощая углекислый газ из атмосферы и выделяя кислород. Маска-очиститель способна фильтровать опасные частицы, включая вирусы.

4. ПОЛИГЛОТ

Японский стартап Donut Robotics представив новую технологию масок для лица, которая позволяет транскрибировать слова человека в текст и переводить их на другие языки.

Как объясняют разработчики, такую маску можно носить поверх обычных тканевых масок, и она предназначена для записи устной речи человека.

C-Mask сделана из пластика, и датчики в ней позволяют транскрибировать устную речь человека в текст на смартфоне или переводить ее с японского на 8 других языков, – английский, испанский, французский, китайский, корейский, вьетнамский, индонезийский и тайский.

Для работы маски необходимо подключить ее к смартфону через специальное приложение. Перевод и транскрибация пока доступны только с японского, но в будущем Donut Robotics планирует расширить возможности своего устройства.

Первые 5000 экземпляров C-Mask должны поставить в Японии уже в сентябре текущего года. Стоимость такой маски составит $37.

Руководители проекта планируют со временем продавать свое устройство в Китае, США, Европе и других регионах, где опасаются второй волны пандемии коронавируса.

5. СУПЕР-ФИЛЬТР И БРИЛЛИАНТЫ

Коллекционер произведений искусства из США, чье имя остается в секрете, заказал известному израильскому ювелирному бренду создание защитной маски из драгоценных материалов.

Израильский ювелир Исаак Леви, владелец ювелирного бренда Yvel, создает самую дорогую в мире маску для защиты от COVID-19. Она выполнена из 18-каратного золота, инкрустированного 3,6 тыс. черных и белых бриллиантов. Кроме того, в маску будет встроен фильтр N99 с высоким уровнем защиты.

«Не думаю, что владелец будет носить эту маску в супермаркете, но все же уверен, что носить он ее будет», – рассказал он в комментарии Reuters.

Он рассказал также, что будущий владелец самой дорогой маски в мире – китайский коллекционер произведений искусства, который живет в США.

Ювелир рассчитывает закончить создание маски в октябре и лично доставить ее клиенту. Над созданием маски работает команда из 25 мастеров. Эту работу можно было бы рассматривать как вульгарную демонстрацию богатства в такое тяжелое время, но Леви считает, что его защитная маска в первую очередь является произведением искусства.

6. БАКЛАЖАН: СТИЛЬНО И ЭКОЛОГИЧНО

Шеф-повар одного из иорданских ресторанов Омар Сартави придумал экологические защитные маски из кожуры баклажанов. Он придумал технику, которая позволяет использовать кожуру баклажанов для создания масок, защищающих органы дыхания во время пандемии коронавируса.

Кожуру баклажанов Сартави обильно посолил, она загрубела и по фактуре стала похожа на кожу. Из получившихся кусочков он с помощью хлопчатобумажных нитей сшил маску, сообщает Metro.

По словам изобретателя, такая маска получилась экологической, дышащей и прочной. А с помощью иорданских дизайнеров Принцессы Нейли Асем и Салама Дажани, которые доработали идею, она стала стильным предметом гардероба.

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Человеческую мысль не остановить, даже в самых сложных условиях она не спит. И скоро мы увидим в свободной продаже: маски-смартфоны, невидимые маски, которые будут защищать органы дыхания тонким слоем ионизированного воздуха, маски, которые будут самостоятельно тестировать воздух на содержание вирусов, и многое другое, не менее интересное...

Марьяна Рабченюк, Петр Сергиенко. По материалам из открытых источников

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