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В Киеве - переполненный транспорт и очереди на остановках

19.03.2020 / 09:14
Утром 18 марта в общественный транспорт Киева пускали пассажиров без масок и в неограниченном количестве. На остановках образовались большие очереди.

Видео и фото с переполненными автобусами и маршрутками опубликованы на страницах dtp.kiev.ua Транспорт Киева Клуб Коренного Киевлянина а также на страницах пользователей в Facebook.

Фото: Ольга Опанасенко

На фото и видео видно, как в переполненный общественный транспорт заходят люди без каких-либо средств защиты и в неограниченном количестве.

Фото Los Solomas . Киев

https://twitter.com/hochu_dodomu

В то же время генеральный директор Киевпастранса Дмитрий Левченко проинформировал, что Нацполиция помогает Киевпастрансу контролировать количество пассажиров в общественном транспорте.

 
Встроенное видео
 
"Это контролируется водителями и кондукторами, но также мы обратились к Нацполиции за помощью.., потому что очень много людей сегодня вышли на улицы. Мы видим людей, которые ждут транспорт на остановках, но мы стараемся как-то предупреждать людей, что есть 10 человек в салоне, и просим их дождаться другого транспорта", - сказал Левченко.

Источник

транспорт, коронавирус, маски, Киев
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