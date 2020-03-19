В Киеве - переполненный транспорт и очереди на остановках

Видео и фото с переполненными автобусами и маршрутками опубликованы на страницах dtp.kiev.ua Транспорт Киева Клуб Коренного Киевлянина а также на страницах пользователей в Facebook.
На фото и видео видно, как в переполненный общественный транспорт заходят люди без каких-либо средств защиты и в неограниченном количестве.
В то же время генеральный директор Киевпастранса Дмитрий Левченко проинформировал, что Нацполиция помогает Киевпастрансу контролировать количество пассажиров в общественном транспорте.
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