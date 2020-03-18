Как дезинфицируют Киев: транспорт, переходы, дома и мосты

Об этом на странице в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

"Усиленные меры по дезинфекции городского общественного транспорта, маршруток частных перевозчиков, остановок общественного транспорта, подземных пешеходных переходов продолжаются. Принимаем все меры, чтобы минимизировать возможность распространения инфекции в столице", - отметил он.

В Киеве также продолжают проводить дезинфекцию в жилых домах. Руководители объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) получат помощь в виде дезинфицирующих веществ.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

«С субботы мы дезинфицируем лестничные клетки, лифтовые кабины, ручки дверей, лестничные перила и тому подобное. Эта работа не прекращается управляющими компаниями, ведь мы понимаем, как важно придерживаться элементарных санитарных правил и указаний эпидемиологов, Госпродпотребслужбы», – сказал Пантелеев.

Он также призвал руководителей ОСМД и ЖСК провести аналогичную дезинфекцию в жилых домах.

«Вы можете обратиться в коммунальные управляющие компании, принести соответствующее письмо и получить на месте дезинфицирующие вещества и разъяснения по пользованию», - сказал он.

Напомним, для противодействия распространению коронавируса правительство накануне поддержало решение запретить: регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении; перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автобусах, маршрутном такси; с 17 марта учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и другим заведениям питания, развлечений и услуг принимать посетителей (рестораны и кафе могут выполнять доставку еды); массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии; с 18 марта перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего и международного сообщения до принятия отдельного решения (по согласованию соответствующих министерств).

Кроме того, было решено ограничить экспорт продуктов питания согласно определенному правительством перечню; ввести в Черновицкой и Житомирской областях режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года; не допускать на атомные электростанции и города-спутники сотрудников с признаками респираторных заболеваний и усилить санитарно-пропускной контроль для персонала.

Профильным министерствам было поручено: проработать вместе с сетями ритейлеров перечень товаров, экспорт которых стоит ограничить; оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 грн гражданам, пенсия которых меньше 5000 грн; подготовить письмо и обращение к МВФ относительно предоставления финансовой поддержки для преодоления последствий короновируса.

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