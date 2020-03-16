В медучреждения страны передадут 10 миллионов медицинских масок

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.

"10 миллионов медицинских масок завтра передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине", - написал Шмыгаль.

Он также сообщил, что 15 марта совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко проверил областные медицинские склады.

"Украинские медики и младший медицинский персонал в Украине фантастические люди!", - отметил в конце поста Премьер.

Напомним, 11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию Covid-19.

В Украине подтверждены 3 случая заболевания Covid-19, один из которых летальный.

11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию Covid-19.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начнет действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года. А с 17 марта 2020 года п 3 апреля 2020 года будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

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