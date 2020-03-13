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Украина показала в ОБСЕ обстрелянный с дрона санитарный автомобиль ВСУ

13.03.2020 / 09:17
В частности, были предемонстрированы фотодоказательства целенаправленной атаки медицинского автомобиля ВСУ с беспилотника.

"9 марта российские оккупационные войска атаковали вблизи Талаковки военно-медицинский автомобиль Вооруженных Сил Украины, на котором была четко видна маркировка эмблемы Красного креста. Эта атака была проведена ​​с использованием коммерческого квадрокоптера (переделанного для боевых действий), который сбросил 2 заряда ВОГ (ВОГ- 25 или ВОГ-17) на крышу автомобиля", - заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания этого одного из двух директивных органов ОБСЕ.

Украинский дипломат обратил внимание присутствующих на то, что этот БПЛА был запущен в то время, когда в этом районе осуществлял полет беспилотник СММ ОБСЕ. При этом, оба БПЛА по типу были квадрокоптерами.

"Становится очевидным, что российские оккупационные войска были в курсе точного времени и места работы беспилотного летательного аппарата СММ и использовали эту информацию для прикрытия своей атаки на позиции Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Лоссовский.

"Такие действия ярко свидетельствуют о наглом игнорировании российскими оккупационными силами норм международного гуманитарного права", - добавил он.

Делегациям стран-участниц ОБСЕ были продемонстрированы фотографии повреждений военно-медицинского автомобиля ВСУ, причиненных в ходе атаки с дрона.

Источник

обстрел, Донбасс, ВСУ, ОБСЕ, санитарный автомобиль
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