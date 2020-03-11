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Расстрел Майдана: на Институтской провели следственный эксперимент

12.03.2020 / 09:17
ГБР провело следственный эксперимент на ул.Институтской в ​​деле по факту превышения полномочий работниками правоохранительных органов и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"11 марта 2020 года состоялись следственные действия на улице Институтской в Киеве. Цель эксперимента - установление наиболее вероятного сектора, из которого были произведены выстрелы в потерпевшего участника Майдана работниками правоохранительных органов из имеющегося у них нарезного табельного огнестрельного оружия", - сказано в сообщении.

Как отмечается, для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексные баллистическая и судебно-медицинская экспертизы специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.

Также в ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших лиц и свидетелей на Майдане Незалежности, улицах Институтской и Крещатик в г. Киев.

"ГБР активизировало работу по завершению всех следственных действий для проверки и уточнения сведений и установления обстоятельств совершения уголовных правонарушений во время Революции Достоинства", - добавили в пресс-службе.

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расстрел, Майдан, ГБР, дела Майдана, следственный эксперимент
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