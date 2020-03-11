Расстрел Майдана: на Институтской провели следственный эксперимент

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12:53
Путину открыли путь для переизбрания президентом
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12:12
Коронавирус по соседству: вне Украины увеличилось количество больных на Covid-2019
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10:49
ВОЗ: на выздоровление от последствий Covid 19 могут уйти недели и месяцы
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18:06
Италия вводит карантин по всей стране
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16:47
Кокаин как защита от COVID-19: ВОЗ рассказала о мифах вокруг нового коронавируса
- 12:53
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09:42
Шмыгаль: Украина входит в мировой кризис будучи гораздо крепче, чем в 2008-м году
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16:20
Минцифры планирует внедрить пилотные проекты электронного голосования на местных выборах в Украине
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15:49
Киевляне получат февральские платежки за отопление и горячую воду со скидкой в 25%
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10:18
Инфляция в Украине по итогам февраля упала до 2,4% в годовом измерении
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15:54
Иностранным инвесторам рекомендуют воздержаться от инвестиций в Украину
- 09:42
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06:50
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
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11:24
Лучшие вертикальные радиаторы от производителя
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09:36
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
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18:12
Минздрав напомнил о мерах профилактики из-за китайского вируса
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17:41
Для чего нужен ультразвуковой увлажнитель воздуха
- 06:50
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09:18
В центре Киева из-за прорыва трубы провалился асфальт
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09:16
Несколько тысяч медицинских масок нашли в тайнике возле границы с Румынией
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09:18
В Запорожье археологи исследуют подвалы старого города
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09:08
В храме Вселенского Патриархата почтили память Небесной сотни
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09:06
37 тысяч бутылок: в Украине провели крупнейшую утилизацию "паленой" водки
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Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского03.03.2020 / 09:12Последние новости рубрики
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09:16
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
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09:12
На Николаевщине 119 населенных пунктов - без света
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09:18
На границе задержали контрабандиста на авто с дипномерами
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09:14
Опубликованы фото и видео последствий боя на Донбассе
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09:11
В аэропорту Мадрида экстренно сел самолет со сломанным двигателем
- 09:16