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ГБР меняет тактику и методологию расследования дел Майдана

18.02.2020 / 17:12
Государственное бюро расследований (ГБР) меняет тактику и методологию расследования дел Майдана.

 Об этом на брифинге 17 февраля заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский.

По его словам, на сегодня дела Майдана из Офиса генпрокурора принимает специальный отдел, в который входят более 30 следователей.

"Как только передадут все материалы, руководство отдела заслушает отчет о состоянии каждого дела. Но уже на данное время определены некоторые шаги для расследования по новой тактике и новой методологии досудебного расследования", - отметил Чорноблавский.

Напомним, ранее стало известно, что в течение 2018-2019 годов четыре человека отказались от статуса потерпевших в делах Майдана. При этом в Госбюро расследований не называют этих людей, а также не могут назвать причины отказа от этого статуса.

Источник

Майдан, ГБР, дела Майдана
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