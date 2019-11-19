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В ГБР создали подразделение, которое займется делами Майдана

19.11.2019 / 16:17
В Государственном бюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане.

Об этом сообщает Telegram-канал директора ГБР Романа Трубы

Дословно: "Мы отобрали лучших, профессиональных следователей, которые будут эффективно работать над "делами Майдана" дальше.

Как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе".

Напомним, 4 ноября Труба пожаловался, что из-за недостатка следователей расследования дел Майдана, которые передадут ГБР из прокуратуры, затянутся.

Он пояснил, что закон ограничивает количество работников, которые могут работать в ГБР - 1500 человек по всей Украине вместе со следователями, оперативниками и госслужащими.

Тогда Труба сообщил, что расследовать дела Майдана в ГБР будет отдельное подразделение, но если его сформируют из действующих следователей, то это замедлит расследования в других производствах.

Он призвал ВР принять изменения в закон о ГБР, которыми отменяется предельная численность работников бюро; вводится упрощенная конкурсная процедура для следователей ГПУ, которые будут расследовать "дела Майдана".

20 ноября ГПУ завершает досудебное расследование по всем уголовным производствам. После этого они имеют 3 месяца для того, чтобы их передать ГБР. Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов.

Источник

Майдан, ГБР, дело Майдана
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