В ГБР создали подразделение, которое займется делами Майдана

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11:46
Британия опубликует отчет по России только после выборов
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11:17
"Не будь дураком": Эрдоган вернул Трампу его письмо
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16:48
В Венеции могут объявить чрезвычайное положение - 80% города под водой
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Рада поддержала за основу запрет пластиковых пакетов
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Монахи Святогорской лавры выступили против незаконного строительства спорткомплекса возле монастыря
- 11:46
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Прокуратура обвиняет Гриценко в преступных действиях в пользу Курченко и Арбузова
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13:51
Правление: задержание главы "Укрэксимбанка" не повлияет на работу банка
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10:14
"Нафтогаз" получил официальное предложение "Газпрома" по транзиту газа
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17:21
Президент подписал закон про анбандлинг "Нафтогаза"
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Правительство отменило ограничение Гройсмана на тарифы на отопление и горячую воду
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09:23
Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
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Взрыв гранаты в центре Киева: двое погибших и одна ранена
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09:12
В Киеве "скорая" попала в ДТП: двое погибло, 5 пострадавших
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09:08
В центре Киева прошло вече против "формулы Штайнмайера"
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09:14
В Житомирской области цистерна влетела в автобус: 9 погибших
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