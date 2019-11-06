Расстрел Майдана: ГБР расследует "потерю" материалов, ибо Портнов пожаловался на Горбатюка

Об этом он сказал на брифинге 5 ноября, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли ГБР открыло дело в отношении экс-начальника Управления спецрасследование ГПУ Сергея Горбатюка.

"Пять лет внимания к расследованию именно этой категории дел, 5 лет ожидания результатов в делах, которые приобрели особый статус. К сожалению, я сегодня могу констатировать, что есть определенные возможные нарушения со стороны следователей Генеральной прокуратуры", - сказал Труба.

"Вчера мы получили обращение о внесении сведений о следователях управления специальных расследований ГПУ, которые допустили потерю материалов уголовных производств. Нами было получено 2 тома материалов с одного из уголовных производств. Нами внесены сведения в ЕРДР и сегодня начато соответствующее расследование", - отметил он.

На уточняющий вопрос, чье обращение стало предпосылкой для открытия производства, Труба ответил "Если я не ошибаюсь, Андрея Портнова".

Накануне экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале заявил, что бывший начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк "украл два тома оригиналов уголовного производства", касающихся расстрелов сотрудников милиции во время Революции Достоинства.

"Украл и спрятал вместе с видеозаписями и оригиналами документов. Мы нашли. Сегодня оба тома вместе с дисками и моим заявлением о преступлении переданы в ГБР. Ждём процессуального решения и подробного следствия, кто надоумил главного следователя Майдана потерять доказательства массовых убийств сотрудников милиции. Не переключайтесь. Скоро будем надевать это уголовное дело на голову", - утверждал Портнов, не уточняя, кто имеется в виду под "мы нашли".

Позже в некоторых СМИ были обнародованы фотографии якобы двух томов. На них указано, что речь идет о материалах Главного следственного управления ГПУ. В то же время Горбатюк возглавлял другое подразделение ГПУ - управление спецрасследований.

Источник