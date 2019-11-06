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Горбатюк предполагает, что его экс-подчиненный с Портновым украли материалы по Майдану

06.11.2019 / 16:17
Бывший руководитель по делам Майдана Сергей Горбатюк говорит, что его экс-подчиненный вместе с юристом Андреем Портновым могли похитить материалы расследования, чтобы обвинить его в преступлении.

Об этом свидетельствует комментарий Горбатюка в ответ на обвинения Портнова о "похищении" двух томов дела по расстрелам на Майдане.

Прямая речь: "Это делается умышленно, не только для моей дискредитации, но и для создания оснований, в частности о проведении обысков у меня и следователей и прокуроров в этом производстве...

Думаю, это сделано не просто так, а именно для запугивания меня в связи с моими последними заявлениями о препятствовании и блокировке расследования в отношении экс- и действующих высокопоставленных чиновников...

Хочу заявить о совершении преступления именно Портновым А. в заведомо ложном сообщении о преступлении, совершенном мной, и признаки организации именно им совместно с прокурором похищения материалов производства.

ГБР... должно выяснить, откуда у Портнова А. эти материалы (уголовные производства на дороге не валяются), и проверить версию об организации именно им похищения материалов производства".

По словам Горбатюка, над расследованием расстрелов на Майдане длительное время работал прокурор Николаев Николай Павлович.

С начала 2018 года Горбатюк неоднократно подавал в отношении своего подчиненного жалобы "о привлечении его к ответственности по подозрению в сливе информации в этом производстве и других нарушениях".

Прокурора к ответственности не привлекли.

Экс-руководитель Управления спецрасследований предполагает, что часть материалов дела могла оставаться у Николаева.

В то же время, Горбатюк утверждает, что на момент его увольнения материалы по убийствам майдановцев находились в помещении прокуратуры, а не у него.

Напомним: 23 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Сергея Горбатюка с должности руководителя управления специальных расследований, которое занималось делами Майдана.

5 ноября Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении следователей управления специальных расследований ГПУ, которые якобы допустили потерю материалов. Производство открыли по заявлению заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Портнов заявил, что Горбатюк "украл два тома оригиналов уголовного производства", касающиеся расстрелов сотрудников милиции во время Революции Достоинства.

Позже в некоторых СМИ были обнародованы фотографии якобы двух томов. На них указано, что речь идет о материалах Главного следственного управления ГПУ. В то же время Горбатюк возглавлял другое подразделение ГПУ – управление спецрасследований.

Источник 

похищение, Майдан, Горбатюк, Портнов, ГБР
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