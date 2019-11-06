Убийство Кирилла Тлявова: следствие выяснило, кто выстрелил

Об этом шла речь на брифинге председателя ГБР Романа Трубы

Прямая речь: "В 15:36 инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась на траектории между двумя домами. Пуля пролетела 52 метра, попала в вершину камня, осуществила рикошет, пролетела еще 33 метра и попала в голову мальчика".

Труба подчеркнул, что двое подозреваемых правоохранители, а потому они хорошо владели техникой безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Каждый из них знал, что местность простреливается и на расстоянии выстрела могут находиться люди, но они заранее подготовили мишени, по которым стреляли. Подозреваемые не знали, что попали в ребенка и поехали развлекаться, утром они уже были задержаны.

При этом глава ГБР сообщил, что оружие так и не нашли. Но, по его словам, результаты экспертиз свидетельствуют, что ребенок был убит пулей выпущенной из оружия с расстояния 80 метров.

По словам Трубы, инспектору полиции объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности. Кроме этого всем четырем участникам объявлены окончательные подозрения в грубом нарушении общественного порядка, совершенном группой лиц с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, который занимал должность инспектора полиции, является Иван Приходько.

Напомним: 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии. У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.

По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".

Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.

Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.

1 июля Киевский апелляционный суд оставил под стражей полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова.

17 июля директор ДБР Роман Труба сообщил, что бюро объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

18 июля стало известно, что следствие по делу 5-летнего Кирилла Тлявова объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего - 4 подозрения).

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