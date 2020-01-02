Убийство 5-летнего мальчика полицейскими: подозреваемым обновили меру пресечения

Об этом сообщиладвокат Приходько Виктор Чевгуз в комментарии Нromadske

По словам адвоката, суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере более 280 тыс. грн.

Еще одному подозреваемому - несовершеннолетнему сыну Петровца - суд смягчил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Напомним, 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии. У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.

По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".

После смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.

Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.

Оружия, из которого осуществили выстрел, правоохранители так и не нашли.

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