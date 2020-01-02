На «Интере» 6 и 7 января покажут Рождественские богослужения

На телеканале «Интер» 6 и 7 января будут транслировать праздничные богослужения из Киево-Печерской лавры и документальные фильмы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на inter.ua, 6 января в 17.00 «Интер» покажет трансляцию вечернего Рождественского богослужения, а 7 января в 09.00 состоится прямая трансляция Божественной литургии.

В ночь с 6 на 7 января в 00.00 на «Интере» покажут документальный проект «Паломничество на Святую Землю».

«Небольшая территория едва заметна на карте мира, но каждый год сюда приезжают сотни тысяч паломников. Трудности дальней дороги никогда не останавливали людей в их желании попасть на Святую Землю. Они плыли на кораблях, ехали на лошадях, шли пешком. Вместе с паломниками съемочная группа «Интера» прошла по земному пути Христа – от Назарета до Голгофы», - рассказали авторы фильма.

В день праздника Рождества Христова, 7 января, в 08.00 телеканал «Интер» покажет документальный проект «Наш Блаженнейший» – о Блаженнейшем Митрополите Киевском и всея Украины Онуфрии.

«Поздравляем всех с наступающим Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник будет наполнен радостью, любовью и Божьей благодатью!», - желает «Интер».