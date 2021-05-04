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Более 7 млн зрителей встретили Пасху за просмотром богослужений

04.05.2021 / 18:40
Более 7 млн зрителей встретили Пасху за просмотром богослужений
Источник: Центр информации УПЦ
Праздничный эфир «Интера» 1 и 2 мая 2021 года посмотрели 4,5 млн человек в Украине, еще 1,2 млн зрителей следили за трансляцией Пасхальных событий на других телеканалах

Трансляцию Пасхального богослужения из Киево-Печерской лавры, схождение Благодатного Огня в Храме Воскресения Христова на Гробе Господнем, документальные проекты и специальные выпуски программ посмотрели более 7 миллионов зрителей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на inter.ua, в ночном эфире телеканал «Интер» вел прямую трансляцию праздничного богослужения из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которое возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий.

«Благодаря телевидению миллионы верующих объединились в общей молитве. Чтобы как можно больше людей смогли следить за пасхальной службой, «Интер» сделал открытым спутниковый сигнал трансляции для других телеканалов. Торжественную литургию в своем эфире также показали каналы «Украина» и «Наш»», - рассказали на телеканале.

Праздничный эфир «Интера» 1 и 2 мая 2021 года посмотрели 4,5 млн человек в Украине, еще 1,2 млн зрителей следили за трансляцией Пасхальных событий на других телеканалах. Кроме того, более 1,2 млн человек смотрели интернет-трансляции на сайте inter.ua, официальном YouTube-канале и Facebook-странице «Интера». В праздничные выходные эти трансляции попали в топ самых популярных видео украинского YouTubа.

1 мая были показаны документальный фильм «Паломничество на Святую Землю» и специальный выпуск «Слова Предстоятеля». Также телеканал «Интер» показал Пасхальное поздравление Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Источник: Inpress.ua
трансляция, Интер, Пасха, УПЦ, богослужение
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