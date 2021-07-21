Войти | Зарегистрироваться
12:52

среда,
21 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Крестный ход УПЦ в честь Крещения Руси покажут в прямом эфире

21.07.2021 / 12:00
Крестный ход УПЦ в честь Крещения Руси покажут в прямом эфире
Источник: Центр информации УПЦ
Начало трансляции 27 июля в 13.00 с прямого эфира торжественного благодарственного молебна на Владимирской горке в Киеве

Телеканал «Интер» проведет в прямом эфире трансляции праздничных мероприятий Украинской Православной Церкви в Киеве по случаю 1033-летия Крещения Киевской Руси и дня памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Фейсбук телеканала, 27 июля состоится прямая трансляция молебна на Владимирской горке и Всеукраинского крестного хода, а 28 июля богослужения из Киево-Печерской лавры.

Начало трансляции 27 июля в 13.00 с прямого эфира торжественного благодарственного молебна на Владимирской горке в Киеве, который возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении архиереев Украинской Православной Церкви.

После «Интер» покажет Всеукраинский крестный ход от места молебна в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, который пройдет с чудотворными иконами, привезенными из разных регионов Украины.

28 июля телеканал покажет Божественную литургию, которая пройдет перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. Начало в 9.00.

 

Источник: Inpress.ua
интер, трансляция, крестный ход, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 июля
20 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.