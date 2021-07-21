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Рада дала "зеленый свет" реформе Укроборонпрома - закон может идти на подпись

21.07.2021 / 12:20
Верховная Рада на внеочередном заседании 20 июля отклонила три проекта постановлений об отмене Закона "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" (№3822).

Ни один из проектов №3822-П, №3822-П1 и №3822-П2 не набрали минимально необходимых 226 голосов.

Таким образом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сможет подписать закон и направить его на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Авторы проектов постановлений, народные депутаты из фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в ВР считали необходимым отменить закон, ведь его рассмотрение и принятие якобы произошло с нарушениями требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады.

Напомним, парламент принял Закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" (№3822) 13 июля 2021 года.

Реализация закона будет способствовать усилению обороноспособности Украины, ведь документ, в частности, предусматривает структурную перезагрузку 118 разрозненных предприятий Укроборонпрома, 21 из которых располагается на временно оккупированных территориях.

Законодательным актом также предлагается внедрение современной модели корпоративного управления на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром", которая обезопасит их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния.

Кроме этого, планируется оздоровление предприятий Укроборонпрома на всех уровнях: финансовом, социальном и производственно-технологическом. Это позволит привлекать прямые инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники, в частности, для нужд Вооруженных сил Украины.

В то же время документ предусматривает, что все средства от реализации избыточного и непрофильного имущества государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса в результате реформы будут направлены исключительно на нужды этих предприятий, следовательно средства не смогут быть выведены из отрасли.

Источник

ВР, Укроборонпром
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