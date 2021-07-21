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Сегодня верующие УПЦ празднуют день явления Казанской иконы Богородицы

21.07.2021 / 12:25
Сегодня верующие УПЦ празднуют день явления Казанской иконы Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
Иконой Казанской Божьей Матери принято благословлять брачующихся, перед ней молятся о заступничестве, счастье в личной жизни, здоровье.

Сегодня верующие Украинской Православной Церкви празднуют день явления Казанской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ, святыня является одной из самых чтимых чудотворных икон.

В июле 1579 года жившей в Казани 10-летней Матрене во сне явилась Божия Матерь, повелевшая девочке идти на место их сгоревшего дома и найти Её икону.

Матрёна сказала о видении взрослым, но её словам не придали значения. Лишь после третьего явления мать девочки рассказала об этом местному духовенству.

Священники и Матрёна пошли на пожарище и в указанном месте на глубине около 1,5 метров нашли икону, завёрнутую в полуистлевшую одежду. Найденный образ был столь ярким, словно иконописец только что закончил свой труд. Одним из свидетелей чудесного обретения иконы был служивший в казанском храме Святителя Николая священник Ермолай, впоследствии - Патриарх Гермоген.

Сразу же после обретения реликвия была отправлена в первый православный храм Казани - Благовещенский собор. В этом шествии участвовали несколько человек. Известно, что двое слепых, дотронувшись до иконы, прозрели.

На месте чудесной находки был построен женский монастырь. Матрёна первой приняла в нём постриг под именем Мавра и впоследствии стала его игуменьей.

Список этой иконы был отправлен Ивану Грозному в Москву. Позднее, в 1737 году, его перевезли в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге, на месте которой позже построили Казанский собор.

До наших дней «явленная», то есть та, которая явилась на пожарище в XVI веке, икона не сохранилась. В 1904 году ее украли из Казанского женского монастыря.

Иконой Казанской Божьей Матери принято благословлять брачующихся, перед ней молятся о заступничестве, счастье в личной жизни, здоровье.

Источник: Inpress.ua
упц, богородица
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