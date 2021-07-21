Сегодня верующие УПЦ празднуют день явления Казанской иконы Богородицы

Сегодня верующие Украинской Православной Церкви празднуют день явления Казанской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ, святыня является одной из самых чтимых чудотворных икон.

В июле 1579 года жившей в Казани 10-летней Матрене во сне явилась Божия Матерь, повелевшая девочке идти на место их сгоревшего дома и найти Её икону.

Матрёна сказала о видении взрослым, но её словам не придали значения. Лишь после третьего явления мать девочки рассказала об этом местному духовенству.

Священники и Матрёна пошли на пожарище и в указанном месте на глубине около 1,5 метров нашли икону, завёрнутую в полуистлевшую одежду. Найденный образ был столь ярким, словно иконописец только что закончил свой труд. Одним из свидетелей чудесного обретения иконы был служивший в казанском храме Святителя Николая священник Ермолай, впоследствии - Патриарх Гермоген.

Сразу же после обретения реликвия была отправлена в первый православный храм Казани - Благовещенский собор. В этом шествии участвовали несколько человек. Известно, что двое слепых, дотронувшись до иконы, прозрели.

На месте чудесной находки был построен женский монастырь. Матрёна первой приняла в нём постриг под именем Мавра и впоследствии стала его игуменьей.

Список этой иконы был отправлен Ивану Грозному в Москву. Позднее, в 1737 году, его перевезли в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге, на месте которой позже построили Казанский собор.

До наших дней «явленная», то есть та, которая явилась на пожарище в XVI веке, икона не сохранилась. В 1904 году ее украли из Казанского женского монастыря.

Иконой Казанской Божьей Матери принято благословлять брачующихся, перед ней молятся о заступничестве, счастье в личной жизни, здоровье.