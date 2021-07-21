Епископ УПЦ объяснил, что значит исповедовать веру в современном мире

Положение Церкви в современном мире требует от христиан большей твердости и стойкости в следовании своим принципам и отстаивании их.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Многие воцерковлённые православные христиане считают, что исповедовать Христа перед людьми - значит, открыто и постоянно демонстрировать свою веру. Другие уверены, что в этих словах речь идёт исключительно о гонениях на Церковь, во время которых и надо исповедовать Христа, а значит в остальное время никакой «демонстрации» быть не должно, так как верить нужно «втайне», - подчеркнул владыка Виктор.

Он объяснил, что ни то, ни другое понимание не совсем точно и правильно отражает смысл того, что значит «исповедание» Христа.

«Демонстрировать свою веру напоказ, подчёркивать её при каждом удобном случае не нужно. Но, с другой стороны, и скрывать её от «посторонних глаз» тоже не стоит. Вера в Бога - это естественное состояние души христианина. И если он будет жить так, как должен (исполнять заповеди, любить Бога и ближних, удаляться от греха и творить благо), то это и будет настоящим исповеданием Христа перед людьми», - сказал епископ Виктор.

Архиерей подчеркнул, что многие верующие Украинской Православной Церкви на своем примере показали исповедание веры.

«В Украине, где на Церковь оказывается немалое давление, даже просто быть её чадом - уже исповедование. А тем более, когда речь идёт о защите своих храмов, терпении оскорблений и физического насилия. Многие наши соотечественники на своём собственном примере и опыте показали нам, что значит быть исповедниками», - отметил владыка.

Епископ Виктор призвал помнить, что «когда мы слышим слова Христа о необходимости исповедовать свою веру в Него перед людьми, то давайте помнить, что какие бы испытания нас не ждали из-за этого, в конечном итоге Сам Господь исповедует нас перед Своим Небесным Отцом».