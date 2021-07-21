Кулеба: "Ассоциированное трио" - это отрезание Украины, Молдовы и Грузии от "русского мира"

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении в Фейсбуке по итогам встречи лидеров стран "Ассоциированного трио" - Украины, Грузии и Молдовы в Батуми.

"Ассоциированное трио" - это, по сути, отрезание трех наших стран от "русского мира", от всех этих концепций "единого народа". У нас действительно было общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими странами, не с Россией", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Россия, к сожалению, себя дискредитировала, поэтому не можем ей верить.

"Мы должны строить с ней отношения, потому что она остается политической реальностью, мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе. Это ключевой элемент, это веха - впервые три страны совместно об этом заявили в Батуми и будут совместно двигаться к этой цели", - акцентировал министр.

Напомним, 19 июля в Батуми состоялась встреча лидеров стран "Ассоциированного трио" - Украины, Грузии и Молдовы, с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля.

В декларации по итогам встречи стороны отметили, что вступление в Европейский Союз является целью, объединяющей три государства. Европейская интеграция не имеет альтернативы для "Ассоциированного трио", и никто не сможет повлиять на этот выбор.

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