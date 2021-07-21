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Убийство добровольца "Сармата": 11 лет тюрьмы получил стрелок, остальных оправдали

21.07.2021 / 13:12
Бердянский горрайонный суд объявил приговоры обвиняемым организаторам и исполнителям убийства добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко с позывным "Сармат" в июле 2018 года.

Непосредственно за убийство осудили только стрелка Артема Матюшина.

Об этом сообщает Hromadske

Матюшин, частично признавший вину, получил 11 лет лишения свободы. Однако суд засчитал ему время отбывания под стражей с 2018 года. Также суд удовлетворил гражданский иск жены убитого Виталия Олешко. Так, Матюшин должен уплатить 700 000 гривен морального ущерба, а также выплачивать дочери убитого 1241 гривню ежемесячно до достижения ее совершеннолетия.

Других вероятных организаторов Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка и вероятных соучастников Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкина - суд оправдал за якобы недостаточностью доказательств.

По словам судей Вирченко, Днистряна, Богомоловой, большинство доказательств, которые полиция приобщила к материалам дела, являются недопустимыми, и не доказывают вину обвиняемых.

Поэтому судьи решили, что из-за недоказанности совершения уголовного преступления Власюк, Бродский, Сигида, Мовчан должны быть оправданы по обвинению в организации убийства, а Ломако, Обухов, Владимиренков и Зеленкин должны быть оправданы по обвинению в пособничестве в совершении умышленного убийства.

Среди доказательств, которые не приняли во внимание - материалы НСРД, телефонные трафики, видео регистраторов, определенные экспертные заключения. В частности, по словам судей, следователи не добавили справку расположения базовых станций, на которые ссылается следствие, а материалы Оперативно розыскной деятельности отсутствуют, суд лишен права сделать проверку.

Кроме Матюшина, к трем годам и одному месяцу лишения свободы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов осудили Виктора Власюка, которого следствие называло организатором банды и координатором убийства "Сармата". Также суд присоединил ему часть неотбытого наказания за хулиганство и исчисляет время отбывания наказания со дня задержания в 2019 году.

Кроме убийства Олешко, оружия, наркотиков, в деле был эпизод по разбойному нападению на семью днепровских судей Поплавских в 2018-м. По данным следствия, Власюк привлек, но сам не участвовал, Мовчана, Зеленкина, Кузнецова и Смирнова проникнуть в дом судей и забрать 1,5 миллиона гривен и имущество на сумму около 2 миллионов гривен. По этому эпизоду всех оправдали из-за недоказанности преступления.

Адвокаты потерпевших и прокуратура будут обжаловать приговор.

Напомним: "Сармата" убили выстрелом в спину 31 июля.

1 августа полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.

По данным следствия, задержанный Матюшин частично признал свою вину. Он сказал, что имел личную неприязнь к Виталию Олешко, особенно после того, как увидел видео того, что "Сармат", прикрываясь патриотическими лозунгами и войной в Донбассе, на самом деле якобы преследует собственные мотивы обогащения, мешает власти в городе наводить порядок.

Источник

убийство, Сармат
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