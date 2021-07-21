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Посольства США, Германии и Франции почтили память Шеремета и призвали к справедливому расследованию его убийства

21.07.2021 / 13:43
Посольства США, Германии и Франции почтили память журналиста Павла Шеремета, который погиб в 2016 году, и призвали к справедливому расследованию его убийства.

"Пять лет назад жестоко убили Павла Шеремета, а злоумышленников до сих пор не поймали. Сегодня мы мыслями с ним и его семьей и продолжаем надеяться на полное расследование этого преступления", - говорится в сообщении на странице посольства в Twitter 20 июля.

Посольство Франции также выразило надежду на то, что дело будет раскрыто и виновники преступления наказаны.

"20 июля 2021 года проходит пять лет от убийства журналиста издания "Украинская правда" Павла Шеремета. Франция отдает дань памяти погибшего и надеется, что дело будет раскрыто и виновники преступления наказаны. Искренние соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении французского посольства в Twitter.

Посольство США в Украине призвало защищать права и свободы журналистов, а также продолжать обеспечивать справедливость для семей и близких тех, кого мы потеряли.

"Сегодня мы чтим память журналиста Павла Шеремета, убитого пять лет назад в Киеве. Мы все должны защищать права и свободы журналистов, а также продолжать обеспечивать справедливость для семей и близких тех, кого мы потеряли", - указало посольство в Twitter.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийствеШеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста ПавлаШеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийствуШеремета не признает.

Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.

Источник

убийство, Шеремет
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