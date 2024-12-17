Войти | Зарегистрироваться
12:26

четверг,
19 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Українцям розповіли, як обрати ялинку на свято та скільки вона може коштувати

18.12.2024 / 18:30
В Україні стартував щорічний продаж ялинок. Лісогосподарські підприємства активно готуються до свят, вирощуючи та заготовляючи новорічні дерева на спеціальних плантаціях.

Факти ICTV дізнавалися, за скільки можна придбати новорічну ялинку у 2024 році та чи вдарить це по гаманцях українців.

Цього року, через вплив повномасштабної війни, обсяги заготівлі ялинок та сосен суттєво скоротилися і становлять близько 200 тисяч дерев, що майже вдвічі менше порівняно з довоєнними показниками. Щоби зберегти лісові ресурси та забезпечити населення екологічно чистими новорічними деревами, лісівники пропонують широкий асортимент ялинок, зокрема варіанти в горщиках, які можна висадити після свят.

Найвигіднішим варіантом буде відвідати лісництво або спеціалізований торговий майданчик при лісгоспі. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, тут ціни на ялинки зазвичай нижчі, ніж на інших торгових майданчиках.

За даними Міндовкілля, цьогоріч вартість ялинки висотою 1 метр стартує приблизно від 135 гривень, але точна ціна може варіюватися залежно від регіону та виду дерева.

Щоб дізнатися точні адреси та контактні дані пунктів продажу новорічних дерев, рекомендуємо відвідати сторінку Державного підприємства Ліси України у соціальній мережі Facebook або на офіційному сайті.

Кожне дерево, яке потрапляє на ринок, повинно мати спеціальну бирку зі штрихкодом. Цей штрихкод містить унікальний код, за яким можна відстежити повну історію ялинки: де вона була зрубана, хто її заготовив і куди спрямовуються кошти від продажу.

Перевірити легальність ялинки дуже просто. Достатньо зайти на сайт і ввести номер штрихкоду з бирки. Система надасть вам детальну інформацію про походження дерева.

Купуючи ялинку з легальним маркуванням, ви не тільки прикрашаєте свій дім до свят, а й підтримуєте збереження лісових ресурсів і розвиток місцевих громад. Тож, щоб дізнатися, у скільки українцям обійдеться ялинка у 2024 році, варто звернутися до легальних пунктів продажу новорічних дерев.

За самовільне вирубування новорічних дерев передбачена сувора відповідальність. Це стосується як адміністративних, так і кримінальних правопорушень. Крім того, у святковий період – із грудня до січеня – розмір штрафу за незаконну рубку хвойних дерев значно збільшується, а саме в три рази.

ялинка, сосна
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
19 декабря
18 декабря
17 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.