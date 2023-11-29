Войти | Зарегистрироваться
08:21

понедельник,
04 декабря
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Folk Ukraine: Головну ялинку разом з іграшками можна буде придбати, а кошти передати ЗСУ

01.12.2023 / 13:19
Цьогорічну головну ялинку разом з іграшками можна буде придбати, а кошти передати ЗСУ. Також у благодійному розпродажі може брати участь фотозона. Наразі ніхто ще з благодійних організацій та фондів не ще звертався до Folk Ukraine з пропозицією організувати відповідний аукціон.

Про це журналісту УНН розповів президент Folk Ukraine, яка відповідає за організацію новорічних дійств, Ігор Добруцький.

«На Софійській площі буде головна ялинка. Біля неї буде фотозона, де буде 10-15 ялинок з маленькими іграшками, такими самими, як й на головній ялинці та QR-коди для донатів (ЗСУ – ред.). Тобто кожен хто задонатив зможе підійти до маленької ялинки та взяти собі іграшку», - розповів Добруцький.

Він зазначив, що сама ялинка буде не чисто зелена, а з білими вкрапленнями. Тематику ялинки, форми, колір іграшок та кому буде присвячена фотозона тримають в таємниці до 6 грудня.

Проте він повідомив, що верхівку прикрасить тризуб.

"Поки йдуть бойові дії, тризуб об'єднує", - зазначив Добруцький.

Добруцький також розповів про можливість придбати головну ялинку та фотозону, щоб передати кошти ЗСУ.

"Буде така можливість, опція, як продати головну ялинку разом з іграшками, якби хтось взявся за організацію цього дійства, якась благодійна організація, або фонд й всі кошти можна було відправити на ЗСУ. Також можна купити фотозону. Поки що ніхто на мене не вийшов, хто готовий це зробити", - розповів Добруцький.

Головну ялинку країни встановлять на Софійській площі. Відкриття ялинки заплановано 6 грудня. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. На Різдво та Новий рік у столиці не буде жодних великих заходів, ярмарок і святкувань.

Folk Ukraine, ялинка
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
3 декабря
2 декабря
1 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.